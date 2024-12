Crosetto a Beirut: «Cambiamo Unifil» 

Beirut. Nei giorni della fragile tregua tra Israele ed Hezbollah il ministro della Difesa Guido Crosetto vola a Beirut ed a Shama, per incontrare le autorità libanesi ed i militari italiani. «Non possiamo perdere altro tempo», il suo grido d’allarme. Unifil «è essenziale per la pace e la stabilità del Libano, ma è necessario aggiornare le sue regole d’ingaggio e permettere alla missione stessa piena e concreta libertà di agire, nel rispetto della risoluzione 1701 dell’Onu», ha spiegato ricordando di aver scritto una lettera per sollecitare «una chiara presa di posizione» delle Nazioni Unite.

Nella capitale il ministro ha incontrato il suo collega libanese Maurice Sleem e il comandante delle Forze armate Joseph Aoun. Sono mille gli italiani impegnati nell’operazione delle Nazioni Unite ed a marzo potrebbero riprendere il comando di Unifil, ora affidato alla Spagna. Dal Palazzo di vetro si attendono novità. Tra le richieste ci sono quella di consentire ai caschi blu l’accesso agli spazi privati, di utilizzare droni e visori laser notturni.

