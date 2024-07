Crooks è un mistero, il killer non sapeva neppure sparare 

WASHINGTON. A novembre avrebbe avuto l'età per votare per la prima volta a un'elezione presidenziale americana. Invece Thomas Matthew Crooks sabato ha deciso di prendere la sua auto, guidare per un'ora e sparare contro Donald Trump per ucciderlo. Un atto brutale che ha cambiato improvvisamente la campagna elettorale ma che rimane, ancora, senza un movente.

L'indagine dell'Fbi ha stabilito finora che il 20enne di Bethel Park, una cittadina alla periferia di Pittsburgh, ha agito da solo e non soffriva di disturbi mentali evidenti. L'agenzia in queste ora sta passando al setaccio il suo cellulare alla ricerca di qualsiasi indizio sulle ragioni che lo possano aver spinto a un atto così estremo. Sui suoi social nessun'indicazione, post di minacce o dichiarazioni di affiliazioni sospette, a parte la passione per le armi coltivata sul canale Youtube Demolition Ranch. E anche dalle interviste a ex compagni di classe e vicini non emerge nulla di particolare se non il profilo di un ragazzo bullizzato, solo e frustrato che ha, follemente, creduto di poter uscire dall'ombra nella quale è vissuto compiendo l'assassinio di un ex presidente.

Non era neanche particolarmente bravo a sparare tanto da essere escluso al club di tiro della scuola, secondo quanto hanno rivelato due ex compagni di classe di Thomas. «Il primo giorno praticamente non è riuscito nemmeno a centrare il bersaglio», ha rivelato Jameson Myers. «Era davvero un pessimo tiratore», ha aggiunto il capitano della squadra Frederick Mach.

Quanto all'arma usata per l'attentato, si tratta di un fucile AR-15, acquistato legalmente dal padre del giovane sei mesi prima. Non è chiaro se Thomas l'abbia preso di nascosto o avesse avuto l'autorizzazione del genitore. Secondo alti funzionari di polizia, poco ore prima dell'attacco al comizio del tycoon a Butler, Crooks ha acquistato cinquanta proiettili in un'armeria locale.

