08 agosto 2025 alle 00:32

Cronoscalata: Omar Magliona torna al volante di un’Osella 

I problemi tecnici alla vettura che lo scorso fine settimana lo avevano portato a rinunciare a correre la Rieti-Terminillo, round della massima serie Super Salita, non hanno distolto il plurititolato campione sassarese dal proprio obiettivo. Il ritorno di Omar Magliona alle cronoscalate dopo 4 anni d’attesa s’ha da fare e avverrà nel weekend alla 63ª Svolte di Popoli, cronoscalata abruzzese valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna. Stavolta guiderà l’Osella Pa2000 Honda preparata da SaMo Competition, la stessa con cui centrò anche le vittorie assolute a Rieti e al Nevegal nel 2019. Oggi le verifiche, domani le due manche di prova e domenica, dalle 9, le due gare. «Peccato per il tentativo andato a vuoto a Rieti ma non c’erano le condizioni tecniche», ha detto il pilota, «ci riproviamo alla Svolte di Popoli: gara tosta, sfidante ed emozionante in cui testerò dopo quattro anni l’Osella Honda e macinerò più chilometri possibile per capire a che punto è il prototipo e magari avviare con il team un lavoro di affinamento».

Rally Terra Sarda

Al Rally Terra Sarda, che si disputerà il 18-19 ottobre con base in Ogliastra e sarà valido per la Coppa Rally di Zona 10, il Campionato regionale e le serie internazionali Ter, ci sarà anche Emil Lindholm, campione del mondo Wrc2 nel 2022. Il finlandese, che guiderà una Skoda Fabia Rs del Team Miele, dovrà misurarsi, tra gli altri, col neozelandese Hayden Paddon, che vinse la gara organizzata dalla Porto Cervo Racing nel 2022 e sarà al volante della Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor.

