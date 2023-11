Cronoscalata, oggi a Tandalò prime tre salite 

La pioggia che a Buddusò ha bagnato la cerimonia di partenza della 7ª Cronoscalata di Tandalò non ha smorzato l’entusiasmo dei 111 iscritti all’unica salita su terra d’Europa. La manifestazione, organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure col supporto di Regione e Comune, è dedicata alla memoria di uno dei suoi ideatori, il grande navigatore Nicola Imperio. Tandalò è valida come Atipica Sperimentale (categorie Rally, Rallycross, Rally Storiche, Slalom, Velocità su Terra e Velocità Fuoristrada) e come Campionato Italiano Velocità Fuoristrada (10 al via).

Oggi, dopo lo shakedown delle 8, lungo il percorso di 5,5 km si correranno le prime tre speciali (ore 10, 12 e 14), domani le ultime due (ore 9 e 11.30), che definiranno classifica e accesso all’atteso “Manscione Finale” (14.30) destinato a incoronare il Re di Tandalò” (15.45). Gigi Galli (Kia Rio Rx) proverà a ripetersi, ma dovrà guardarsi dalle Hyundai i20 R5 di Umberto Scandola e Pepe Lopez, dalla Mitsubishi Lancer Evo IX di Paolo Andreucci, dai kart cross di Valentino Ledda e di Osian Pryce e Tim Metcalfe - i due ambassador della Serie Ter di cui Tandalò è Promotional Event - oltre che dagli agguerriti equipaggi sardi, italiani e stranieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA