Cronoscalata di Tandalò, sapore europeo 

Arriva profumo d’Europa per la Cronoscalata su Terra di Tandalò, programmata per il prossimo weekend nel territorio di Buddusò. La prova allestita da Tandalò Motorsport con drivEvents e sostenuta dal Comune e dalla Regione, è stata inserita come appuntamento promozionale nel Tour European Rally 2023. Il campione della serie, il britannico Osian Pryce, sarà al via con un Kart Cross della spagnola Yacar.

Ieri si sono chiuse le iscrizioni, venerdì prossimo si svolgeranno le operazioni preliminari, con la sfilata delle auto nel centro di Buddusò alle 14, sabato mattina lo shake down e le tre salite cronometrate sui 5 km di gara. Domenica altre due salite cronometrate, poi il manscione finale, il momento caratteristico di questa gara, che eleggerà il “Re di Tandalò” 2023, successore di Gigi Galli.

«Siamo carichissimi per questa settima edizione», ha detto ieri nella presentazione a Olbia Gigi Satta, presidente di Tandalò Motorsport, ringraziando tutti gli enti sostenitori. «L'evento è cresciuto tantissimo e questo ci restituisce tanto orgoglio. Abbiamo tantissimi partecipanti, anche quest'anno oltre 100 iscritti e conferme di piloti professionisti di spessore».

