Mentre è ancora nitido il ricordo della coltre di neve che, un anno fa, imbiancò il parco eolico di Buddusò durante la Cronoscalata su Terra di Tandalò - Memorial Nicola Imperio, è già tempo di pensare alla decima edizione, in programma il 19-22 novembre. La manifestazione organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure si chiuderà, come da tradizione, con l’atteso “Manscione” finale, che assegnerà il titolo di “Re di Tandalò”.

Saranno tante le novità. A partire dal quartier generale nel Villaggio di Tandalò, che oltre a ospitare il paddock sarà teatro di verifiche, partenze e premiazioni e includerà aree per gli spettatori. Cambierà anche il programma. Giovedì 19 si effettueranno i test, venerdì le verifiche, la cerimonia di partenza, alle 14, seguita dallo shakedown. La cronoscalata, valida come Campionato Italiano Velocità su Terra Aci Sport che si disputerà come di consueto qui in prova unica, da quest’anno sarà anche sotto l’egida della Fia. Sabato la gara entrerà nel vivo con tre manche, alle 8, alle 11 e alle 14, e domenica proseguirà con altre due salite, alle 8 e alle 11. La somma dei tempi decreterà il campione italiano. Alle 14 di domenica, poi, spazio al già citato "Manscione”, aperto ai migliori di tutte le categorie. In attesa di conoscere l’elenco iscritti, già certa la presenza del pilota corso, campione del mondo Wrc2 nel 2019, Pierre-Louis Loubet, che difenderà il titolo di “re” con Jean-François Mancini alle note su Toyota GR Yaris Rally2. Sofia Valleri madrina della manifestazione. ( v.ch. )

RIPRODUZIONE RISERVATA