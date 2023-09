Cronoscalata al via con le prime prove 

Iglesias. Le verifiche tecniche e sportive effettuate ieri sera in Piazza Sella - dove per l’occasione sono state esposte anche una Ferrari Roma e una Ferrari F8 - hanno sancito l’apertura della 32ª edizione della cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo, salita che ha riconquistato la titolazione tricolore ed è valida come round del Trofeo italiano velocità montagna nord, centro e sud con coefficiente maggiorato 1,5.

Sbrigate le formalità di ieri, tra le 9 e le 15 di oggi i 61 piloti iscritti - tra cui gli attesi Degasperi, Caruso, Fazzino, Cassiba e Satta - accenderanno i motori e si cimenteranno nelle due manche di prova, determinanti per prendere confidenza col tracciato e trovare l’assetto prima delle due manche di gara di domani che si svolgeranno sempre a partire dalle 9. La manifestazione, organizzata da Ichnusa Motorsport col supporto del Comune di Iglesias, del Parco Geominerario, dell’assessorato regionale allo Sport e di Aci Cagliari, si terrà come di consueto sul nastro d’asfalto di sei chilometri che conduce dal bivio di San Benedetto al borgo di Sant’Angelo (Statale 126, dal chilometro 43,68 al chilometro 49,60). Oggi e domani è prevista la chiusura al traffico ordinario, dalle 8 alle 15, dal chilometro 42 al chilometro 51.

Nel frattempo, in Franciacorta, Silvio Calza e Clelia Soddu della K4 Mori correranno l’ultima prova dell’Italiano Karting 2023 capitanati da Antonio Dettori. Nel weekend successivo occhi puntati sulla Pista del Corallo di Alghero, che assegnerà i titoli regionali e fornirà indicazioni valide in vista del Campionato Italiano a squadre regionali in programma a Battipaglia.

