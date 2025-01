La Ficr Asd Cronometristi Oristano organizza un corso di cronometraggio aperto a chi desidera acquisire competenze nel settore e diventare parte attiva del mondo sportivo. L’iniziativa si svolge oggi dalle 19 nella sede dell’associazione, in via Cagliari 242 al quinto piano, a Oristano. Per ulteriori dettagli e iscrizioni è possibile contattare Francesco Pibi al numero 3383948841.

