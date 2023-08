Crono, subito l’oro dell’Under 23 Milesi  

Glasgow. Arriva un'altra medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow. Lorenzo Milesi è il nuovo campione iridato nella cronometro individuale U23: un successo che mancava all'Italia da 15 anni, quando nel 2008 a vincere fu Adriano Malori. Milesi, classe 2002, bergamasco di San Giovanni Bianco, ha fermato il cronometro a 43'00”460 superando di 11" il grande favorito della vigilia, il belga Alec Segaert. Terzo a 50” l'australiano Hamish McKenzie.

«Non riesco a crederci, ha dichiarato Milesi, «è stata una gara durissima. Avrò bisogno di un pò di tempo per realizzare ciò che ho fatto». Oggi Élite e Juniores femminili, domani maschili.

Per l’Italia ottima giornata anche nelle crono paralimpiche, con 5 medaglie per gli atleti di Pierpaolo Addesi. Nella categoria WH2, oro a Roberta Amadeo e bronzo per Angela Procida il bronzo. Tra le WH1, Luisa Pasini è iridata, mentre due bronzi portano la firma di Fabrizio Cornegliani (MH1) e Luca Mazzone (MH2).

In pista

Ieri si è chiuso il Mondiale su pista senza altre medaglie per l’Italia (4 totali). Nell’omnium femminile, Letizia Paternoster non ha brillato, chiudendo 11ª, complice una caduta nella corsa a punti. In quest’ultima specialità, deve abdicare Michele Scartezzini (9°).

