Crono, per Ganna riscatto alla Vuelta 

Remco Evenepoel sfoggiava per la prima volta la maglia arcobaleno conquistata il agosto a Glasgow, a spese di Filippo Ganna. Ma ieri anche il campione del mondo si è dovuto arrendere al piemontese della Ineos Grenadiers col body tricolore addosso. Top Ganna ha trionfato nella decima tappa della Vuelta a España, una crono di 25,8 km a Valladolid, volando in 27’39”51 alla media fantascientifica di 55,968. Il belga della Soudal-QuiickStep (che ai mondiali aveva prevalso pe 12”) è secondo per 16” ma guadagna terreno in classifica. Terzo è Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 36”, quarto Joao Almeida (Uae Emirates) a 50”, quinto Alexander Vlasov (Bora-Hansgrohe) a 52” e sesto un ottimo Mattia Cattaneo a 1’09”, a precedere altri due uomini Uae, Juan Ayuso e Marc Soler. Nelson Oliveira e Jonas Vingegaard chiudono la top 10.

La classifica

Tutto sommato si è difeso bene il “terzo uomo” della Jumbo, quel Sepp Kuss che continua a guidare la classifica. Tredicesimo nella crono, adesso ha un vantaggio di 26” sullo spagnolo Soler e di 1’09” su Evenepoel. Quello che può ancora essere considerato il suo capitano, lo sloveno Roglic (che ieri ha onorato il titolo olimpico di specialità di cui è detentore), è terzo a 1’36” ma ovviamente non potrà attaccare per primo sulla salita. In più, non ha potuto sfruttare l’arrivo di domenica, neutralizzato per il fango, dove era già in vantaggio.

La tappa di oggi Lerma-La Laguna Negra (Vinuesa) di 163,2 km, è abbastanza semplice: una sola vera salita, quella che porta ai 1721 metri di quota dell’arrivo. Sono 6,5 km al 6,7 %: possibili schermaglie tra i big, ma ci sarà una fuga. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA