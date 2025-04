Crono, Mascia campione 

Se qualcuno può fregiarsi del titolo di campione sardo assoluto di ciclismo a cronometro, questo è Matteo Mascia. Il Master 2 iglesiente della Monteponi è stato il più veloce (tra tutte le categorie) sui 13,5 km del percorso di “Spiritu Santu”, alle porte di Olbia, disegnato dalla Terranova Cicli Fancello, anche come terza prova della challenge dedicata alla memoria di Salvatore Meloni.

In 15’23”6, Mascia ha preceduto altri due master: Alessandro Garau (Elmt, Acido Lattico) di 17” e Mario Spano (M2, L’Oleandro Budoni) di 21”. Tra gli Juniores, successo dell’olbiese che corse in Toscana, Federico Pileri, sesto assoluto ma capace di precedere, Davide Casu, primo degli Under 23. Gli Esordienti hanno corso senza titolo in palio su distanza breve (5,5 km): ha vinto Giuseppe Mezzano (Sc Pattada) in 8’07”.

I campioni sardi

Under 23 : Davide Casu (Area Zero Caffè Mokambo). Juniores : Federico Pileri (Team Pieri). Allievi : Andrea Balliana (Arkitano). Elmt : Alessandro Garau (Acido Lattico). M1 : Filippo Capone (Triathlon T. Sassari). M2 : Matteo Mascia (Monteponi). M3 : Sergio Avellino (Cicloamatori Siniscola). M4 : Massimo Pintori (Donori Bike Team). M5 : Sandro Marras (Alghero Bike). M6 : Paolo Brivio (SC Fancello Cicli Terranova). M7 : Christophe Masserey (Oleandro Budoni). M8 : Mario Fundoni (Full Gas Team). M10 : Vincenzo Soru (Cicl. Siniscola)

Le campionesse sarde

Juniores : Aurora Marroccu (Zhiraf Pagliaccia). Allievi : Giulia Delogu (Alghero Bike). Jws : Giorgia Melis (Montepo- ni). W3 : Antonella Marras (id.). W4 : Michela Evaristo (id.).

