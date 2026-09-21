Crono, l’Under 23 Milesi coglie il secondo argento 

Un’altra giornata positiva ieri per il ciclismo azzurro ai Mondiali di Montreal, dove erano in programma le cronometro per Under 23. Nicolas Milesi, 22 anni, ha coperto i 31,3 km del percorso in 37’33”17, arrendendosi per 7” soltanto all’olandese Ryan Gal, con lo spagnolo Hector Alvarez terzo a 12”. Al 20° posto l’altro azzurro Alessandro Cattani. Nessun risultato invece tra le donne, dove si è imposta Felicity Wilson-Haffenden, australiana della Lidl-Trek.

Le prove di oggi

Oggi però gli azzurri possono riscattarsi nelle tre prove contro il tempo rimaste da disputare. Il Mixed Team Relay alle 14.20 con l’Italia tra le favorite con Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini a guidare i due terzetti. Poi gli Juniores: alle 18.10 le donne e alle 21.10 gli uomini (Pezzo Rosola e Tarallo).

L’incidente

Intanto anche lo Junior di Arborea, Enrico Balliana è arrivato in Canada in vista della gara in linea di giovedì. A proposito di Juniores, le due prove (crono e in linea) perdono uno dei possibili favoriti. Il belga Seff Van Kerckhove, vincitore delle ultime due edizioni del Giro della Lunigiana, è stata investito da un’auto mentre si allenava, riportando “gravi lesioni alla parte superiore del corpo”. Lo sfortunato corridore era rientrato dopo essersi rotto quattro vertebre nello scorso inverno. ( c.a.m. )

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