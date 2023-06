Crono, Longo Borghini al settimo cielo tricolore 

Elisa Longo Borghini mette la settima: è ancora Tricolore a cronometro. La piemontese della Trek-Segafredo si conferma campionessa d’Italia Elite delle prove contro il tempo, sulla distanza di 25,7 km a Sarche. Alle sue spalle una ritrovata Marta Cavalli e una sorprendente Alessia Vigilia. A Carlotta Cipressi (settima) il titolo Under 23.

La seconda giornata dei Campionati Italiani di Comano Terme (22-25 giugno) ha assecondato il pronostico, come con Filippo Ganna tra gli uomini. La 31enne nativa di Verbania ha fatto la differenza nel tratto in salita verso il Passo San Udalrico chiudendo in 37’44” alla media di 40,87 km/h. Quarta la specialista Vittoria Guazzini (Fiamme Oro).

In linea

Oggi a Comano Terme è in programma la prova in linea Uomini Elite di 227 km, con un tratto in linea e un circuito finale da 16,2 km ripetere nove volte, con la salita di Cavrasto come asperità principale, che lo rende adatto agi scalatori. Tra i favoriti non c’è però il campione uscente Filippo Zana. Dopo aver trionfato al Giro di Slovenia, si è fratturato la clavicola cadendo in allenamento. Giulio Ciccone (Trek), fresco di matrimonio, è tra i pretendenti più credibili al titolo.

Domani chiusura con la prova in linea Donne Elite, di 148 km, sempre con partenza e arrivo a Comano Terme, con finale nello stesso circuito.

