Crono, Ganna  veste il tricolore per la 4ª volta  

Era il favorito della vigilia e non ha tradito le attese: Filippo Ganna si è laureato ieri a Sarche per la quarta volta negli ultimi cinque anni Campione Italiano Elite a cronometro. Il piemontese della Ineos Grenadiers ha inaugurato come meglio non si potrebbe la rassegna tricolore di Comano Terme, in Trentino, lasciandosi alle spalle sui 15,7 km (percorsi in 32’48”22 a 47,01 km/h di media), Mattia Cattaneo (Soudal QuickStep) di 24”, e Matteo Sobrero (Jayco Alula) di 30”. Ha deluso Edoardo Affini (Jumbo Visma) soltanto settimo a 1’31” dal vincitore, alle spalle del ritrovato Antonio Tiberi (Bahrain, quinto) e di Filippo Baroncini (sesto).

Ganna ora tenterà di alzare l’asticella per tornare a vestire la maglia iridata della crono su strada. Il campione italiano non trascurerà la pista, per condurre al titolo mondiale il quartetto dell’inseguimento.

Prima della gara riservata agli Élite si sono disputate la prova degli Under 23, dominata da Bryan Olivo, e le due crono Juniores che hanno visto i successi di Luca Giaimi (del Team Giorgi, l’unica squadra che svolge i ritiri invernali in Sardegna) e della trentina di Mezzocorona Alice Toniolli. Nessun sardo al via delle tre prove.

RIPRODUZIONE RISERVATA