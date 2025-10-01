VaiOnline
Ciclismo.
02 ottobre 2025 alle 00:24

Crono, Evenepoelfa il fenomeno Argento a Ganna 

Un oro e un argento sono il bilancio dell’Italia nelle cronometro disputate ieri a in Francia, nei dipartimenti di Drome-Ardeche, dove si svolgono gli Europei di ciclismo. L’oro è quello di Federica Venturelli, che si prende la maglia dell'Unione europea in una crono Under 23 altrettanto difficile come quella in Africa e nella quale era assente la sola Zoe Backsted. L’argento è quello di Pippo Ganna, “primo degli umani” dietro il fenomeno Remco Evenepole. Oggi la mixed relay (a squadre).

Uomini

Remco Evenepoel ha volato i 24 km alla media di 50,634 km/h, infliggendo 43” di distacco al piemontese in maglia azzurra. Per il belga è il secondo titolo europeo e il decimo successo consecutivo in una cronometro. Ora detiene tutti i titoli: europeo, mondiale, olimpico. Bronzo al danese Niklas Larsen a 1’08”.

Donne Under 23

Dopo il bronzo al mondiale in Ruanda Federica Venturelli si impone in 34'17”12 alla media di 42 km/h, un ritmo che nessuna delle avversarie è riuscita a sostenere. Alle sue spalle, staccata di 48"76, è arrivata la finlandese Anniina Ahtosalo. Terza a belga Luca Vierstraete a 51”66 dalla vincitrice. Tredicesima Francesca Pellegrini che paga un ritardo di 1'55”11 rispetto alla compagna di squadra. La ventenne cremonese, al primo anno nella categoria, una volta tagliato il traguardo ha esclamato «Finalmente!» per poi aggiungere, a mente fredda, «il mondiale mi ha permesso di migliorare la condizione, superando bene le fatiche di una trasferta impegnativa e di gare così importanti nello spazio di pochi giorni».

Le altre categorie

Tra le donne Élite, come Evenepoel anche la svizzera Marlene Reusser ha doppiato il fresco successo mondiale in 33’06”83, alla media di 43,48 kmh. Dodicesimo posto per Vittoria Guazzini, l'unica azzurra in gara con distacco di 2’15”. Tra gli Under 23, ha vinto un altro belga, Jonathan Vervenne in 30’27”, con Nicolas Milesi buon sesto a 30”. Tra gli Juniores titoli a Michiel Mouris (Olanda) in 30’ 49” e Paula Ortiz (Spagna, come ai mondiali) in 18’38”. Per l’Italia 7° Davide Frigo e 10ª Elena De Laurentiis.

