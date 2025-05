Crono e pioggia, Del Toro resiste, Roglic recupera 

Pisa. L'olandese Daan Hoole ha colto il suo primo successo da professionista vincendo la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 28,6 km tra Lucca e Pisa, dove la pioggia battente ha penalizzato pesantemente i favoriti, partiti ultimi. Nello spettacolare scenario di Piazza dei Miracoli, ai piedi della Torre Pendente, il corridore 26enne del team Lidl-Trek ha preceduto due britannici, i grandi favoriti Josh Tarling e Ethan Hayter, arrivati rispettivamente con sette e dieci secondi di distacco. Isaac Del Toro, al traguardo sotto un diluvio, ha conservato la maglia rosa per 25” sul suo compagno di squadra nella Uae Emitates, lo spagnolo Juan Ayuso, che gli ha infatti rosicchiato 48”. L'altro favorito del Giro, Primoz Roglic, ha fatto segnare il miglior tempo tra tutti gli uomini di classifica (nonostante una caduta durante la ricognizione del percorso in tarda mattinata) risalendo dal 10° al 5° posto in classifica a 1'18” dal messicano in rosa.

In classifica adesso ci sono Antonio Tiberi, terzo a 1'01", e Giulio Ciccone ottavo a 2'07”. Resta il dubbio su quale sarebbe stato l'esito di questa cronometro se la pioggia, caduta verso la fine, non avesse influenzato la tappa, costringendo i favoriti a essere più prudenti, dato che le strade diventavano sempre più scivolose.Oggi tappa impegnativa, la Viareggio-Castelnovo ne' Monti, di 186 km, con tre Gpm, tra cui il terribile San Pellegrino in Alpe.

Ordine d’arrivo : 1. Daan Hoole (Ola, Lidl Trek) km 28,6 in 32'30” media 52,800 km/h, 2. Joshua Tarling (Gbr, Ineos Grenadiers) a 7″, 3. Ethan Hayter (Soudal-QuickStep) a 10″, 4. Mattia Cattaneo (Ita) a 23”, 5. Edoardo Affini (Ita) a 24″, 6. Jay Vine (Aus) a 37”, 7. Luke Plapp (Aus) 44″, 8. Marco Frigo (Ita) a 47”, 9. Michael Hepburn (Aus) a 50″, 10. Xabier Azparren (Spa) a 54″; 17. Primoz Roglic (Slo) a 1’15”; 22. Juan Ayuso (Spa) a 1’34”; 26. Antonio Tiberi a 1’53”; 37. Isaac Del Toro (Mes) a 2’22”.

Classifica : 1. Isaac Del Toro (Mes, Uae Emirates-Xrg) in 34h11'37”, 2. Juan Ayuso (Spa, id.) a 25″, 3. Antonio Tiberi (Ita, Bahrain Victorious) a 1'01”, 4. Simon Yates (Gbr) a 1'03”, 5. Primoz Roglic (Slo) a 1'18”, 6. Brandon McNulty (Usa) a 2'00”, 7. Adam Yates (Gbr) a 2'06”, 8) Giulio Ciccone (Ita) a 2'07”, 9. Richard Carapaz (Ecu) a 2'10”, 10. Thymen Arensman (Ola) a 2'27”.

