Crono a Evenepoel ma Pogacar (2°) è già maglia gialla 

Caen. Remco Evenepoel si è preso come da pronostico la cronometro di Caen ma il vero vincitore della quinta tappa del Tour de France è Tadej Pogacar, secondo a 16” e già la maglia gialla, ma soprattutto capace di staccare di 1’05” il grande rivale Jonas Vingegaard (13°). Su un percorso di 33 chilometri, il belga si è avvicinato al fuoriclasse sloveno (primo a punti e tra gli scalatori) nella classifica generale, in cui adesso è secondo. Per l’Italia (che paga il ritiro di Filippo Ganna) c’è il terzo posto (a 33”) di un ottimo Edoardo Affini, che alla Visma ha fatto meglio del capitano Vingegaard.

Classifica generale

Pogacar (Uae Emirates) ha tolto la maglia di leader a Mathieu van der Poel (che oggi e domani cercherà ancora il successo di tappa) comanda con 42” su Evenepoel (Soudal-QuiickStep), passato dal nono al secondo posto, 59” sulla rivelazione francese Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), ieri quinto, subito dietro al connazionale Bruno Armirail, a 49” da Evenepoel. Quarto, a 1'13” c’è Vingegaard, ottavo a 2’30” Primoz Roglic.

Specialista

Per Evenepoel è la seconda vittoria di tappa al Tour, dopo la crono del 2024 a Gevrey-Chambertin. Il fiammingo ha vinto le ultime sei crono a cui ha partecipato e nove delle 12 dall'inizio del 2024. Ha completato il percorso in 36'42", alla sbalorditiva velocità media di 54 km/h. Remco è felice ed elogia Tadej: «Rispetto alla cronometro del Delfinato ha fatto un grande passo avanti. Ha dimostrato di essere in ottima forma e di essere l'uomo da battere in questo Tour. Da parte mia, ho fatto un passo verso il podio, ma la strada è lunga». Oggi sesta tappa, da Bayeux a Vire Normandie di 201,5 km, con oltre 3500 metri di dislivello.

Giro d’Italia donne

L’australiana Sarah Gigante ha vinto la 4ª tappa del Giro d’Italia Women. Sul traguardo in salita di Pianezze ha preceduto di 25” Elisa Longo Borghini e la svizzera Marlen Reusser, che torna in maglia rosa con 16” sulla piemontese della Uae.

RIPRODUZIONE RISERVATA