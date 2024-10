Crollo Uri, il derby va al Latte Dolce 

Atletico Uri 1

Latte Dolce 2

Atletico Uri (4-3-1-2) : Renna; Anedda, Jah, Rossetti, Piacente; Tuveri (23’ st Basciu), Fedele, Attili; Melis (41’ st Mari); De Cenco, Demarcus. A disposizione Cherchi, Pionca, Dore, Bassu, Pisano, Animobono, Fiorelli. Allenatore Massimiliano Paba.

Latte Dolce (4-3-3) : Marano; Barracca, Cabeccia, Pinna, Mudadu; Loru, Orlando, Corcione; Konè, Sorgente (41’ st Pulina), Odianose (48’ st Sanna). A disposizione Panai, Del Giudice, Di Paolo, Piredda, Linaldellu, Pilo, Dieni. Allenatore Tommaso Movilli.

Arbitro : Francesco Palmisano di Saronno.

Reti : 44’ De Cenco (r), 13’ st e 24’ st Odianose.

Note : espulso Konè (L); ammoniti Demarcus e Anedda (A), Corcione, Pinna, Cabeccia, Orlando e Odianose (L); spettatori 500 circa; angoli 3-3; recupero 1’ pt + 6’ st.



Uri. Il Latte Dolce vince 2-1 in rimonta il derby del Sassarese contro l’Atletico Uri. Sfida interessante quella andata in scena al Peppino Sau di Usini, tra due squadre che hanno cercato il risultato con gioco, buon agonismo e un po’ di nervosismo di troppo.

La cronaca

Al 3’ capitan Cabeccia, un passo oltre la metà campo, prova a sorprendere Renna ma la palla passa di poco oltre la traversa. Al 19’ punizione di Corcione dalla destra, Cabeccia la spizza di testa e colpisce il palo più lontano, poi la difesa libera. Alla mezzora cross di Loru dalla destra, girata di Sorgente e palla di poco a lato. Quattro minuti dopo rete annullata a De Cenco per un fuorigioco che scatena le proteste degli uresi. Al 37’ la palla buona è sul piede di Konè ma l’azione sfuma. Poi poco prima dell’intervallo arriva il vantaggio dei padroni di casa con De Cenco, che trasforma un calcio di rigore conquistato da Melis.

Ribaltamento

Al 58’ arriva il pari sassarese: Renna si salva come può su un violento tiro di Orlando dai 20 metri, poi Odianose è il più pronto ad avventarsi sulla sfera e il suo tap-in di testa vale l’1-1. Passano undici minuti e il Latte Dolce ribalta la gara andando a segno ancora con il suo numero 11, pronto alla deviazione in acrobazia su un traversone proveniente dalla trequarti. Alla mezzora della ripresa c’è un battibecco e uno spintone un po’ troppo energico di Konè su Attili: il centrocampista urese finisce a terra e l’esterno sassarese negli spogliatoi per rosso diretto. A cinque minuti dalla fine, su azione partita dalla bandierina, Melis si accentra e fa partire un rasoterra che va a sbattere sulla base del palo alla destra di Marano. Nel secondo minuto di recupero traversone di Piacente dalla sinistra, Demarcus arriva sul palo opposto ma da buona posizione calcia alla stelle.



