Crollo Stellantis, Elkann chiama Mattarella 

Ora potrebbe aprirsi una nuova fase nel dialogo fra Governo e Stellantis. È l'auspicio che si registra nell'esecutivo, al Quirinale e anche in ambienti qualificati del gruppo automobilistico dopo le dimissioni dell’ad Carlos Tavares, e soprattutto alla luce della telefonata con cui John Elkann le ha anticipate a Giorgia Meloni e Sergio Mattarella.

Forti attriti

Le relazioni fra l'ormai ex ad e l'esecutivo sono state a dir poco tese. Sulle cifre che circolano sulla buonuscita di Tavares (si parla di 100 milioni, era il manager più pagato al mondo nel settore), nel Governo si preferisce sorvolare. L’impressione è che, al di là dei cattivi risultati industriali (i dati di novembre confermano il netto calo delle vendite: in Italia meno 24%), l’ad paghi il fatto di non aver instaurato corretti rapporti istituzionali né con l'Italia né con la Francia. Ora a Palazzo Chigi si attende un nuovo approccio, sempre con la priorità della tutela dei lavoratori e dei siti produttivi rimasti in Italia. Temi che sarebbero stati trattati anche nelle telefonate, non solo di cortesia, di Elkann, alla premier e al capo dello Stato.

Intanto crolla il titolo a Piazza Affari, chiudendo in calo del 6,3% dopo aver toccato il meno 9. John Elkann, da Detroit, è già al lavoro per definire la rotta, ma il nuovo amministratore delegato non arriverà subito e nessuno dei nomi finora ipotizzati, da Luca De Meo a Jean-Philppe Imparato ad Antonio Filosa, sembra quello giusto. Il presidente del gruppo ha anche inviato un messaggio ai dipendenti per spiegare la situazione: «Con Carlos abbiamo percorso tanta strada e ottenuto risultati importanti», scrive Elkann, «gli sarò sempre grato. Ma era giunto il momento di separare le nostre strade».

L'azienda si muove in un contesto difficile, in Italia a novembre ha registrato un nuovo calo delle vendite del 24,6%. Per gestire la transizine è già stato nominato un Comitato esecutivo ad interim, presieduto da Elkann, che ha chiamato come suo Special Advisor Richard Palmer, responsabile finanziario dell'azienda fino al 2023.

Partiti e sindacati

La vicenda è ovviamente al centro dell'attenzione del mondo politico, di quello sindacale e dei lavoratori del gruppo. Anche il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto un colloquio telefonico con Elkann. E il 17 dicembre è confermato al Mimit il tavolo Stellantis, al quale parteciperà Imparato. «Faremo del nostro meglio per difendere l'occupazione e l'indotto», dice in serata la premier Meloni. Da maggioranza e opposizione è forte la pressione su Elkann perché vada in Parlamento. Una richiesta formale arriva dai capigruppo delle opposizioni in Commissione Attività Produttive della Camera, Vinicio Peluffo (Pd), Emma Pavanelli (M5s), Francesca Ghirra (Avs) e Fabrizio Benzoni (Azione). Il vicepremier Matteo Salvini parte all’attacco: «Da italiano sono offeso dalla gestione degli Elkann. Un tracollo economico annunciato, grazie alle politiche demenziali pseudo green imposte da Bruxelles».

«Tavares non ci mancherà, ha frenato gli investimenti in Italia, ora speriamo in una svolta», dice il leader della Cisl Luigi Sbarra, mentre dalla Cgil Maurizio Landini chiede che il Governo convochi Stellantis e i sindacati «per discutere di quali politiche industriali e quali investimenti si fanno nel nostro Paese».

In Germania

Nel frattempo ha preso ieri il via lo sciopero a oltranza proclamato dal sindacato dei lavoratori della Volkswagen, contro l’ipotesi di taglio del 10% degli stipendi e della chiusura di tre dei dieci stabilimenti presenti nel Paese. I dipendenti hanno incrociato le braccia a per due ore a turno in nove fabbriche, a partire da quella di Zwickau, per poi coinvolgere fra gli altri il quartier generale di Wolfsburg. Circa 66 mila i partecipanti alla mobilitazione secondo il sindacato Ig Metall, che continua a promettere «la battaglia collettiva più dura che si sia mai vista in Germania».

