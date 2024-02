Crollo, si cerca il quinto corpo 

FIRENZE. Si mettono in sicurezza le travi collassate, che pesano tonnellate, e si cerca ancora il quinto cadavere nel cantiere di via Mariti. Il marocchino Bouzekri Rachimi, 56 anni, è l’ultimo disperso. I vigili del fuoco lo cercano giorno e notte: agiscono con le gru (ne è arrivata una terza), fanno alzare un drone, operano con le Usar, rimuovono il cemento.

I contratti

Intanto la presenza di manodopera irregolare nella stratificazione dei subappalti - decine e decine le ditte coinvolte - agita il dibattito. Le lacune nei permessi di soggiorno, nel contratto di assunzione e nelle mansioni assegnate sono un focus degli accertamenti della procura, specie se risulterà confermato che due operai morti risulterebbero in questo standard di illegalità. L’inchiesta per omicidio plurimo colposo è partita con un approccio multidisciplinare: va dagli aspetti tecnici della costruzione alle condizioni dei lavoratori.

«È ancora presto»

«È ancora molto presto per poter definire la dinamica, definire le responsabilità. Si fanno tante valutazioni, si tentano ricostruzioni: lasciamo lavorare le autorità, i vigili del fuoco, per comprendere al meglio tutte le dinamiche», ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone che ha visitato il cantiere: la «procura sta lavorando», «ci sono gli inquirenti, e il ministero, attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro e il nucleo dei carabinieri per il lavoro, sta fornendo tutto il supporto e l’attività consulenziale necessari». La ministra ha avuto anche una riunione in prefettura ed è stata in visita all’ospedale di Careggi dove sono ricoverati tre operai romeni.

Le autopsie

Oggi potrebbe essere conferito l’incarico per le autopsie delle quattro salme già recuperate. Si cercano immagini. Utili quelle del crollo, ma vedere anche ciò che è successo subito dopo potrebbe servire. Non è escluso l’ingaggio di consulenti esterni. Sotto tiro c'è anche la progettazione, per quanto concerne il crollo di partenza e le manovre fatte in cantiere nel posizionamento delle travi il 16 febbraio. Chi dirigeva, chi eseguiva, e in che modo? È un incidente imponente, fuori scala, qualcosa di eccessivo è andato storto se tre solai di cemento armato a travi prefabbricate si sono schiantati come un domino.

