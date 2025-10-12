Crollo nella scuola carabinieri  

Poteva essere una tragedia ma per fortuna ha causato solo qualche lieve danno a due auto parcheggiate il crollo di alcuni pezzi di cornicione del serbatoio pensile dentro la Scuola allievi carabinieri di Iglesias. I pezzi si sono staccati dalla parte più alta della struttura e sono caduti da una trentina di metri d’altezza finendo anche oltre il muro di cinta della zona militare, lungo la carreggiata via Chiesa. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo mezzanotte, quando fortunatamente in quella strada non transitava nessuno: molti residenti non si sono accorti di nulla fino all’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a chiudere la circolazione e a programmare la messa in sicurezza della zona.

«Un forte tonfo»

Alcuni residenti, però, hanno percepito il crollo. Tra questi, Alessandro Pisu, che si trovava a casa di una parente: «Stavo già prendendo sonno – racconta – quando ho avvertito un forte tonfo. Poco dopo i vigili del fuoco hanno suonato al citofono per chiedermi di spostare la macchina. Purtroppo qualche pezzo di cornicione, cadendo rovinosamente sull’asfalto, è balzato sopra la fiancata della mia vettura ma per fortuna me la sono cavata con una lieve ammaccatura».

«Ho sentito un boato intorno a mezzanotte – racconta invece Carla Cadau, un’altra residente di via Chiesa – e ho pensato a un incidente. Speriamo che ripristino presto la strada».

Struttura in disuso

In merito all’accaduto, dalla Scuola allievi carabinieri non hanno rilasciato dichiarazioni, pertanto non si conoscono eventuali danni interni alla caserma.

Il serbatoio, oggi in disuso, era stato costruito intorno agli anni Quaranta, durante gli anni di guerra: serviva a immagazzinare l’acqua piovana. Il serbatoio risulta dismesso da molto tempo, almeno dal 2006, anno del suo ultimo collaudo, dopo essere stato riqualificato tra il 1996 e il 1997.

Preoccupazione

I residenti che abitano negli edifici vicini alla torre ora si dicono preoccupati: «Speriamo che lo smantellino – dice Pisu – o lo mettano davvero in sicurezza: la gente passeggia e spesso corre proprio sotto le mura della scuola».

Anche l’amministrazione comunale ha fatto la sua parte per quanto di sua competenza: è stata eseguita la messa in sicurezza della strada che, rassicura l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis, già da stasera la strada potrà essere riaperta senza alcuna limitazione.

Rimane il dubbio sulle opere legate al serbatoio pensile: occorre decidere se si procederà alla messa in sicurezza o alla demolizione. Queste scelte spettano al ministero della Difesa, che per il momento non si è ancora espresso.

