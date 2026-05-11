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Serie A.
12 maggio 2026 alle 00:09

Crollo Napoli, la Champions è rimandata 

Una perla di Rowe nel recupero regala i tre punti al Bologna e complica i piani di Conte 

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Napoli 2

Bologna 3

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano (39’ st Spinazzola), Lobotka (31’ st Gilmour), McTominay, Gutierrez (42’ st Mazzocchi) Giovane (31’ st Elmas), Alisson, Hojlund. Allenatore Conte.

Bologna (4-2-3-1) : Pessina, Joao Mario (19’ st Zortea), Helland (37’ st Heggem), Lucumì, Miranda, Pobega (37’ st Moro), Freuler, Ferguson (37’ st Sohm), Orsolini, Castro, Bernardeschi (27’ st Rowe). Allenatore Italiano.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : pt 9’ Bernardeschi, 34’ Orsolini (rigore), 46’ Di Lorenzo; st 3’ Alisson, 46’ Rowe.

Note : ammoniti Joao Mario, Bernardeschi, Helland, Lucumì, Politano per gioco falloso.

Napoli. Il Napoli spreca il primo jolly a disposizione, lascia i tre punti al Bologna e fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con due giornate di anticipo. Ora è a rischio anche il secondo posto: la Juve è a -21. La squadra di Conte deve vincere domenica a Pisa. Al Maradona il Bologna va avanti 2-0 e viene raggiunto tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa; poi, quando il pari sembra acquisito, ecco nel recupero il gol decisivo dei rossoblù con una magia di Rowe.

Nel Napoli è assente De Bruyne, infortunatosi nella rifinitura, e i partenopei al 9’ sono già sotto: Bernardeschi solo sulla sinistra ha il tempo di prendere la mira e colpire da fuori con una conclusione in diagonale che si insacca dal lato opposto. La reazione della squadra di Conte non arriva, le manovre offensive sono involute e lente. Al 12’ Miranda si gira con rapidità in area e manda la palla sul palo. Ma a mettere ancora una volta la firma sul punteggio ci pensa Bernardeschi, che al 34’ inventa con un millimetrico passaggio in diagonale per Miranda l’azione decisiva per il raddoppio: l’esterno spagnolo si aggiusta il pallone e sta per calciare quando Di Lorenzo gli colpisce il piede, l’arbitro concede il rigore dopo il controllo al Var e Orsolini trasforma per lo 0-2. A questo punto il Napoli comincia a reagire e nel recupero dimezza lo svantaggio proprio con Di Lorenzo al 46’.

Nella ripresa il Napoli comincia con uno spirito diverso e dopo soli 3’ Hojlund offre un assist ad Alisson che insacca il pareggio. Poi le occasioni latitano e il Bologna crea poco o nulla. Ma al 46’ Miranda si libera sulla sinistra e fa partire un tiro violentissimo che Milinkovic-Savic riesce a deviare, a palla si impenna e finisce al neo entrato Rowe che in semi rovesciata segna il gol vittoria. Il Bologna sale all’ottavo posto, per il Napoli l’appuntamento con la Champions è rinviato.

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