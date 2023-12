Crollo Milan Colpo di tacco dell’Atalanta 

Atalanta 3

Milan 2

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti; Ruggeri (53' st Holm), Ederson, Pasalic (42' st Adopo), Zappacosta; Koopemeiners; Lookman (37' st Miranchuk), De Ketelaere (37' st Muriel). In panchina Carnesecchi, Rossi, Zortea, Bonfanti, Mendicino, Del Lungo, Colombo, Manzoni, Cisse. All. Gasperini.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek (27' st Jovic), Musah, Reijnders (43' st Adli), Chukwueze (15' st Bennacer), Giroud, Pulisic. In panchina Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Krunic, Pobega, Chaka Traore, Romero. All. Pioli.

Arbitro: La Penna.

Reti: nel pt 38' Lookman, 48' Giroud; nel st 10' Lookman, 35' Jovic, 50' Muriel.

Note: rec 2' e 6', angoli 6 a 4 per l'Atalanta. Espulso Calabria al 48' st. Ammoniti Reijnders, Ederson, Calabria, Jovic, Bennacer.

L'Atalanta torna a vincere contro il Milan a Bergamo. I tre punti portano la firma di un gol di tacco, splendido, in pieno recupero, di Muriel. L'Atalanta si porta avanti due volte, il Milan la riagguanta, ma nel maxi recupero finale sono ancora i padroni di casa a imporsi. Un finale emozionante, in cui accade di tutto, ribaltamenti di fronte e polemiche ma alla fine si impone l'Atalanta.

Apre le danze Lookman che fa fuori al 38' Theo Hernandez e batte Maignan complice una deviazione di Tomori. A riequilibrare il risultato è Giroud di testa su calcio d'angolo di Calabria, tra le proteste di un'Atalanta inferocita per un fallo di Musah ai danni di Lookman.

Il secondo tempo

Nella ripresa è l'Atalanta ad avere un approccio agguerrito. Il gol è nell'aria e viene propiziato proprio dai piedi di De Ketelaere che serve al centro un rasoterra per Lookman che non sbaglia. Pioli sceglie Jovic che alla prima disattenzione difensiva dei nerazzurri trova il 2-2. Ma è nel maxi recupero che accade di tutto: Gasperini richiama a sorpresa Lookman e De Ketelaere per Muriel e Miranchuk, Calabria viene espulso per doppia ammonizione e la Dea cerca quindi il colpaccio. Proprio dai due cambi del tecnico nerazzurro viene confezionato il 3-2: grande assist di Miranchuk e gol di tacco di Muriel che scavalca Maignan. Una perla che vale i tre punti.

