Crollo in via Badas, strada transennata ma torna la paura 

A Porta Cristina una nuova ferita nel cuore delle antiche mura di Castello. A distanza di poco più di un mese dall’intervento di messa in sicurezza di via Fiume, si registrano nuovi inquietanti cedimenti. Stavolta lungo la salita di via Ubaldo Badas, tra i Giardini pubblici e piazza Arsenale. Il distaccamento di grosse porzioni di roccia in coincidenza di Porta Cristina, in direzione di viale Buoncammino, sta creando non poca apprensione. L'area è già stata opportunamente transennata e fortunatamente, almeno per ora, non si è resa necessaria la chiusura al traffico dell’importante accesso al rione Castello per chi proviene da viale San Vincenzo e viale Regina Elena.

Nel tratto interessato dalla pioggia di detriti transitano quotidianamente numerosissimi veicoli e tante persone a piedi, incluse comitive di turisti che dai Giardini pubblici si dirigono in Castello per ammirare la vicina Torre di San Pancrazio, visitare i musei civici e godere di un panorama mozzafiato. La presenza delle nuove transenne ha causato l’ulteriore restringimento di una strada dove i mezzi procedono già a senso unico alternato.

A settembre l’amministrazione comunale aveva annunciato che «saranno oggetto di messa in sicurezza le mura antistanti i parcheggi di via Cammino nuovo e quelle in prossimità della Torre dell'Elefante». Si dovrà evidentemente intervenire anche a Porta Cristina, ma tempi e modi non sono stati ancora definiti. «Conosciamo la situazione», spiega l’ingegner Paolo Pani, dirigente dell'Area Lavori pubblici, «a Porta Cristina l'intervento è già stato messo in lista, ma al momento non posso sbilanciarmi sui tempi».

