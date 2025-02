Crollo in una casa del centro: decine di edifici pericolanti  

Prosegue inarrestabile il crollo di vecchie case nel centro storico. Nei giorni scorsi in seguito alle piogge si è verificato il completo cedimento di un architrave di una finestra di una casa in via Mannu. La parte del muro caduto, in mattoni crudi, è finito sulla pavimentazione stradale, formando fanghiglia e occupando metà carreggiata. Sono dovuti intervenire gli operai comunali per mettere in sicurezza la zona. La situazione sta suscitando proteste fra i residenti perché le transenne riducono lo spazio destinato al traffico veicolare e pedonale e chiedono che si ponga fine al pericolo con l’abbattimento totale dell’edificio a carico dei proprietari.Il recente crollo causato dalle infiltrazioni d’acqua è un fenomeno che si sta ripetendo sempre con più frequenza nella zona urbana del paese dislocata nelle pendici del monte.

Filippo Usai consigliere di maggioranza, in quota Pd, commenta: «Sono numerose nel centro storico le aree di carreggiata interdette a causa di crolli strutturali di fabbricati datati. Tutto ciò crea disagi alla circolazione di auto e pedoni in strade di per sé già strette, soprattutto quando i proprietari non intervengono tempestivamente. Proprio per questo ho proposto più volte, come fanno in altri Comuni, di far pagare il noleggio delle transenne e l'occupazione di suolo pubblico affinché ci si adoperino ad intervenire nel più breve tempo possibile».

