Crollo in cimitero, bare allo scoperto 

Il soffitto dei loculi collassa e le bare restano prive di copertura: il cedimento è avvenuto diversi giorni fa in un settore del cimitero comunale di Carbonia e sta destando proteste. Parte della tettoia di un blocco di tombe in cui i defunti sono disposti su tre livelli è crollata, lasciando un alcune bare esposte alle intemperie e al sole. Ad accorgersene è stato Carlo Fanni, 67 anni, i cui genitori sono tumulati proprio nel blocco di loculi in cui c’è stato il cedimento: le loro bare sono sotto una parte di tetto che minaccia di cedere da un momento all’altro. «Capisco l’incidente, sono cose che possono accadere – afferma – ma a parte la questione di rispetto nei confronti dell’ultima dimora dei defunti, qui c’è anche una questione di sicurezza. Non è da escludere che possano staccarsi altri frammenti. Sarebbe opportuno intervenire prima che qualcuno si faccia male. Anche cinque anni fa – aggiunge Fanni – venne giù il tetto proprio nello stesso punto e il Comune era intervenuto: a questo punto occorre interrogarsi su quel lavoro, pagato con le salate tasse cimiteriali a carico degli utenti».

Il sopralluogo

Diversi visitatori si sono accorti del crollo notando i calcinacci e i blocchi di cemento sparsi attorno alle sepolture. Pochi giorni fa in cimitero si è svolto il sopralluogo della commissione consiliare Lavori pubblici: «Le manutenzioni ordinarie – spiega il presidente Giacomo Guadagnini – stanno purtroppo diventando sempre più straordinarie. il crollo potrebbe essere dovuto all’accumulo di rami e aghi di pino che col passare del tempo hanno creato peso. Nei blocchi interessati occorre intervenire per una questione di decoro. Abbiamo stilato un elenco dettagliato di priorità, in cui rientra anche il settore opposto, fra ferri a vista e lapidi da sistemare». La sola sistemazione del viale centrale (da anni chiuso al transito), con i blocchi di pietre divelti dalle radici, potrebbe costare non meno di 400 mila euro.

I soldi in cassa

Conferma l’intendimento di operare al più presto anche l’assessore comunale alle Manutenzioni, Giuseppe Casti: «Faremo una valutazione e cercheremo di intervenire», dice. «Esiste un finanziamento regionale di 150 mila euro per le manutenzioni straordinarie: abbiamo ben presenti le necessità del cimitero comunale». Prosegue intanto, nel settore nuovo, la costruzioni di nuovi loculi: alleggeriscono in parte l’emergenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA