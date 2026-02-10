Crollo di Monte Pino, 13 anni in attesa di giustizia 

Rinvio, slittamento, rimodulazione, passaggio di competenze, prescrizione, revisione dei costi, rifinanziamento, rescissione del contratto, assegnazione ad altro pubblico ministero: 13 anni dopo la tragedia di Monte Pino la storia della Sp 38 e delle sue vittime è sempre storia del dopo, una carrellata di cose che non succedono. Su tutti i piani, quello della giustizia e quello del ripristino della strada. Sentenza penale di primo grado impugnata nel 2022, appello fissato dopo tre anni alla data di ieri e arriba subito un altro rinvio per l’astensione del pm della Procura generale. Impossibile dire quando verrà messa la parola fine ai processi e alle cause aperti sulla morte di Bruno Fiore, della moglie Sebastiana Brundu e di Maria Loriga. Veronica Gelsomino uscì viva da una paurosa voragine, ma la sua esistenza è stata segnata per sempre. Anche per lei non ci sono punti fermi. I familiari delle vittime ieri si sono presentati in aula, a Sassari.

La sentenza di primo grado (tre condanne e una assoluzione) è solo un pezzo di carta, di fatto la prescrizione sta per cancellare tutto. Solo per fissare l’udienza di appello ci sono voluti tre anni e, sempre ieri, il pm ha fatto sapere, correttamente, che deve astenersi perché conosce uno degli imputati. L’avvocata Nicoletta Mani assiste con Maurizio Mani la famiglia Loriga, dice: «Che cosa possiamo fare? Abbiamo affrontato un lunghissimo processo di primo grado e adesso la situazione è questa». Ossia, estinzione dei reati alle porte.

Non va meglio in sede civile. Alcuni familiari delle vittime hanno portato la Provincia di Sassari davanti al Tribunale di Tempio. Il procedimento è fermo alle precisazioni delle conclusioni. In teoria sarebbe l’atto finale, ma si va anche qui di rinvio in rinvio. (a.b.)

