Crollo di calcinacci per il forte vento  

Le raffiche di vento hanno fatto emergere ieri i problemi di alcuni edifici, come il palazzo in via Sonnino: per la caduta di calcinacci sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Prima hanno isolato il marciapiede per evitare che qualcuno venisse colpito dai pezzi di cornicione. Le parti più danneggiate sono state eliminate in sicurezza ma ora, quasi certamente, servirà un intervento sulla facciata per evitare ulteriori cedimenti in futuro. Inevitabile qualche disagio per le attività commerciali presenti nello stabile. Per fortuna i cedimenti non hanno provocato alcun danno fisico alle persone che passavano sul marciapiede.

Quello di via Sonnino non è stato l’unico intervento di ieri da parte dei vigili del fuoco della caserma di viale Marconi. Durante la giornata sono arrivate diverse chiamate per il crollo di calcinacci ma anche per gli alberi o rami pericolanti. Nessuna situazione particolarmente difficile o pericolosa, ma comunque un giovedì di lavoro intenso per le squadre dei vigili del fuoco. Numerosi gli interventi anche nell’hinterland per pali, alberi e cartelloni pubblicitari pericolanti.

