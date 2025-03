Crollo di calcinacci nella stazione Arst 

Momenti di paura ieri pomeriggio all’interno della stazione degli autobus dell’Arst, in via Cagliari. Alcuni calcinacci della copertura sono crollati a terra nelle isole di sosta dei mezzi e per fortuna in quegli istanti nessuno dei passeggeri si trovava in quella zona, in attesa di salire a bordo dei pullman. Scattato l’allarme, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale. Gli uomini del 115 hanno, immediatamente, provveduto a eliminare le parti crollate raggiungendo con l’autoscala la copertura e hanno messo in sicurezza la zona; sono state, inoltre, interdette le parti dove ieri pomeriggio sono caduti i calcinacci a terra. Questo episodio rende ancora più urgente un intervento.

L’ingresso principale della stazione, che sorge su via Cagliari, è chiuso da tempo, è infatti inagibile a causa delle lesioni che si sono verificate proprio nella copertura. La direzione regionale nel corso degli anni aveva annunciato opere di messa in sicurezza, che però non sono mai state avviate, probabilmente a causa delle numerose comunicazioni sul trasferimento della stazione nel Centro intermodale di via Ghilarza.

