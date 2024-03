Crollo di calcinacci da un balcone: transenne in via De Gasperi 

Ennesimo crollo nel centro cittadino. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire in via De Gasperi per la caduta di calcinacci e mattoni da alcuni balconi. I vigili hanno buttato giù le parti pericolanti e hanno interdetto l’area circondandola con le transenne. Inviata poi una relazione al Comune che adesso emetterà l’ordinanza che impone ai proprietari della palazzina di effettuare quanto prima i lavori di ripristino e messa in sicurezza per eliminare i rischi per l’incolumità pubblica, pena pesanti sanzioni.

È il terzo caso in pochissimi giorni. Sono della settimana scorsa infatti le ordinanze per la messa in sicurezza a seguito di crolli di calcinacci in via Marconi e in viale Marconi. In un’occasione sono venute giù delle parti di balconi fatiscenti di una palazzina. Il crollo ha costretto a sistemare le transenne davanti all’ingresso di un negozio. Nel secondo caso invece i vigili hanno interdetto parte di una stradina, sia da una parte che dall’altra, per via del pericolo di crollo di una recinzione. Sono ancora tantissime in città le palazzine vecchie e fatiscenti che perdono pezzi su strade e marciapiedi con grave rischio per i pedoni. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA