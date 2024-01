Crollo delle nascite, 114 bimbi in meno nel 2023 

Culle sempre più vuote a Sassari. La china discendente della natalità si conferma nell'anno appena trascorso con il dato più eclatante: sono 114 i bambini in meno rispetto al 2022. Lo comunica la Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell'Aou che registra per il 2023 la nascita complessiva di 1214 bimbi e, per la precisione, 611 maschi e 603 femmine, con una perdita di 93 unità per i primi e 21 per le seconde. Numeri che rispecchiano il trend di progressiva sterilità nazionale e il triste primato isolano che vede la Sardegna essere il fanalino di coda della natalità in Italia. E anche il fattore multietnico pare accodarsi all'andamento esposto perché i nati da madre straniera sono stati appena 100, in netta diminuzione rispetto ai 130 del 2022 e ai 120 del 2021. 40 le nazionalità da cui provengono i bambini stranieri e su tutte quella nigeriana con 14 nati, 10 di meno rispetto a due anni fa, seguita, per rimanere tra le prime, da quella romena con dieci e dal Senegal con 9. L'aspetto positivo viene invece dalla contrazione dei casi covid tra le partorienti, passati dai 73 del 2022 agli 8 dello scorso anno. Sono poi 632 i parti spontanei, una somma che supera quella relativa ai parti con taglio cesareo fermatisi a 523. «Siamo preoccupati per la denatalità- commenta Fausta Pileri, coordinatrice della sala parto- Preoccupati perché le donne non se la sentono più di fare figli per motivi lavorativi, economici, sociali. Se la donna lavora deve rinunciarvi perché non c'è una rete di sostegno».

