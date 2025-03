Crollo della cupola, si indaga 

La croce in cima alla cupola della chiesetta di Nostra Signora di Loreto, danneggiata lunedì da un fulmine durante un temporale, doveva essere dotata di una gabbia di Faraday? E i danni, non solo all’edificio, ma anche alle auto colpite dai calcinacci, e alla rete elettrica, potevano essere evitati?

È l’ipotesi che sta valutando la Procura della Repubblica di Nuoro, che subito dopo l’incidente, ha aperto un fascicolo per ora contro ignoti per valutare eventuali responsabilità anche in considerazione del fatto che la struttura era interessata da un cantiere in ristrutturazione.

La notizia arriva in seguito al sopralluogo eseguito martedì all’interno e all’esterno dell’edificio, con i droni dei vigili del fuoco per verificare eventuale rischi di ulteriori crolli. Nella chiesa infatti era in esecuzione e in fase di ultimazione un intervento di ristrutturazione a alcuni stucchi e imbiancatura.

Parafulmine

La gabbia di Faraday non è altro che il sistema di protezione più adottato per la protezione degli edifici contro le scariche atmosferiche. Insomma, un parafulmine: gli investigatori stanno valutando se doveva essere, in fase di ristrutturazione, montato in una struttura come quella della cupola, edificio tra i più alti della zona e quindi esposta alle scariche elettriche con la croce in cima. La gabbia di Faraday è un sistema capace, tramite una rete di cavi tra loro comunicanti, di intercettare i fulmini. Grazie alla gabbia composta dai cavi elettrici a maglie saldate, fra loro disposti sulla copertura da proteggere, è quindi capace di scaricare, tramite dei cavidotti che arrivano sino a terra, tutta l’energia delle cariche elettrostatiche. Un sistema che così protegge l’edificio, le persone al suo interno e le infrastrutture elettriche della zona.

La diffida

In attesa di chiarire l’eventuale obbligatorietà o meno della gabbia di Faraday, i tecnici dopo il sopralluogo di martedì hanno diffidato all’uso dell’edificio di culto e alla messa in sicurezza della cupola. Il complesso della rotonda di Nostra Signora di Loreto si trova nel centro dell’abitato storico di Mamoiada e risale ai primi anni del XVII secolo.

