Crollo del pino, chiude la scuola  

Scuole chiuse oggi e domani in via Flavio Gioia e via Talete per consentire agli operai di rimuovere in sicurezza il pino finito sull’edificio sabato per le raffiche di maestrale. La è del Comune dopo i primi interventi dei vigili del fuoco e del personale dell’assessorato al Verde: l’enorme albero è stato “alleggerito”, il giardino transennato e tutta l’area (ieri la scuola è rimasta aperta senza il servizio mensa) ripulita.

Il sindaco Paolo Truzzu ha firmato l’ordinanza di chiusura: «in considerazione delle dimensioni e del posizionamento dell'albero, si rende necessario imbragare e movimentare lo stesso con apposita autogrù di dimensioni eccezionali, al fine di poter procedere in sicurezza all’abbattimento della pianta», viene evidenziato nel documento. Intervento che deve essere svolto senza la presenza di persone. Dunque le sedi del Convitto Nazionale e del XVII circolo didattico di via Flavio Gioia oggi e domani resteranno chiuse. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA