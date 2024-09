Crollo dei massi, ripresa dei lavori 

A Busachi potranno presto essere ripresi i lavori per la messa in sicurezza di uno dei costoni rocciosi che sovrasta l’abitato. Il Comune si sta attivando per sbloccare la situazione di stallo che va avanti da oltre un anno per il costone Minza Losa. Per metterlo in sicurezza, dopo la frana di diversi massi, al Comune era stato concesso dalla Regione un finanziamento di 250mila euro. Soldi importanti per risolvere una situazione di pericolo che anni addietro aveva già portato il sindaco Giovanni Orrù a chiudere la strada che costeggia il costone in questione. «Per difficoltà con l’impresa i lavori, iniziati nel 2021, sono stati sospesi un anno e mezzo fa. Il Comune ha quindi rescisso il contratto e ora siamo in fase di riaffidamento dei lavori per un importo complessivo di 125 mila euro», spiega il primo cittadino. Metà dell’importo è stato infatti già speso nella prima fase del cantiere. Il sindaco conclude: «La ripresa e conclusione dei lavori consentirà di riaprire quella strada , per noi molto importante in quanto dal centro abitato di Busachi si collega direttamente alla strada provinciale 71». ( a. o. )

