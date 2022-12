Crollo dei consumi, Natale a rischio 

I conti per il rappresentante dei consumatori sono presto che fatti. E non faranno per niente piacere. «A parità di consumi, solo per le spese alimentari legate alle festività di fine anno le famiglie della Sardegna saranno chiamate a spendere 65 milioni di euro in più rispetto al Natale 2021, con una spesa complessiva che supererà quota 485 milioni di euro per cibi e bevande», ha aggiunto Vargiu sottolineando che «i rincari mettono a serio rischio i consumi». Una famiglia sarda su tre perciò si dice «pronta a tagliare la spesa per regali, addobbi e alimentari in occasione delle prossime festività, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi e salvare i bilanci familiari».

«Dagli alimentari agli addobbi, dall’albero di Natale a pandori e panettoni, quest’anno tutto costa di più», ha confermato il presidente regionale di Adiconsum, Giorgio Vargiu. «Il caro-energia, la guerra in Ucraina e la crisi delle materie prime, unitamente a fenomeni speculativi che nulla hanno a che vedere con bollette e conflitti, hanno determinato una ondata di rincari che investe tutte le voci legate al Natale. Panettoni e pandori industriali costano in media tra il 10% e il 20% in più rispetto allo scorso anno, per gli addobbi di Natale si registrano aumenti fino al 25%, mentre la voce “alimentari” cresce nel complesso di circa il 15% sul 2021».

Il caro prezzi è pronto a rovinare almeno in parte le festività natalizie ai sardi. L’allarme lo ha lanciato Adiconsum Sardegna che ha previsto per le tasche dei sardi un esborso complessivo ben più alto dello scorso anno, non solo per l’acquisto di regali, ma anche per imbandire le tavole da qui a Capodanno e rallegrare la casa con addobbi natalizi, tanto belli quanto costosi.

Il caro prezzi è pronto a rovinare almeno in parte le festività natalizie ai sardi. L’allarme lo ha lanciato Adiconsum Sardegna che ha previsto per le tasche dei sardi un esborso complessivo ben più alto dello scorso anno, non solo per l’acquisto di regali, ma anche per imbandire le tavole da qui a Capodanno e rallegrare la casa con addobbi natalizi, tanto belli quanto costosi.

Lista della spesa

«Dagli alimentari agli addobbi, dall’albero di Natale a pandori e panettoni, quest’anno tutto costa di più», ha confermato il presidente regionale di Adiconsum, Giorgio Vargiu. «Il caro-energia, la guerra in Ucraina e la crisi delle materie prime, unitamente a fenomeni speculativi che nulla hanno a che vedere con bollette e conflitti, hanno determinato una ondata di rincari che investe tutte le voci legate al Natale. Panettoni e pandori industriali costano in media tra il 10% e il 20% in più rispetto allo scorso anno, per gli addobbi di Natale si registrano aumenti fino al 25%, mentre la voce “alimentari” cresce nel complesso di circa il 15% sul 2021».

Salasso a tavola

I conti per il rappresentante dei consumatori sono presto che fatti. E non faranno per niente piacere. «A parità di consumi, solo per le spese alimentari legate alle festività di fine anno le famiglie della Sardegna saranno chiamate a spendere 65 milioni di euro in più rispetto al Natale 2021, con una spesa complessiva che supererà quota 485 milioni di euro per cibi e bevande», ha aggiunto Vargiu sottolineando che «i rincari mettono a serio rischio i consumi». Una famiglia sarda su tre perciò si dice «pronta a tagliare la spesa per regali, addobbi e alimentari in occasione delle prossime festività, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi e salvare i bilanci familiari».

Incubo addobbi

Di prezzi in forte incremento per alberi di Natale, luci e decorazioni ha parlato anche il Codacons, che ha registrato sensibili aumenti per tutti i prodotti legati al Natale. Solo per le “lucine”, le famiglie spenderanno oltre 30 milioni di euro. «Sul fronte degli alberi sintetici i prezzi sono estremamente diversificati a seconda della tipologia del prodotto, della dimensione e del punto vendita dove si effettuano gli acquisti», ha spiegato il Codacons. «Ma sui prezzi incombono i rincari: confrontando i listini attuali con quelli dello scorso anno, gli aumenti di prezzo per la stessa tipologia di albero raggiungono il 40%. Più care anche le luci natalizie: per catene luminose, fili al led e altre forme di illuminazione natalizia per albero, interni ed esterni, i listini salgono del 25%, con i prezzi che sfiorano i 200 euro per una stringa “smart” da 400 led. Palline, puntali e altre decorazioni per la casa, invece, registrano rincari nell'ordine del 20%». Complessivamente secondo le stime del Codacons, per decorare albero e case si spenderà in questo Natale circa il 25% in più rispetto allo scorso anno. Motivo per cui, rileva l'associazione, aumenta il numero di famiglie che ricorreranno all'arte del “riciclo”, utilizzando luci e addobbi degli scorsi anni limitando il più possibile gli acquisti di nuovi prodotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata