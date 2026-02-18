Crollo dal balcone del Palazzo di Città,  il caso in Procura 

L’area intorno al Palazzo di Città in piazza Eleonora è ancora transennata. Dopo il crollo della colonnina dalla balaustra del balcone, all’alba del martedì della Sartiglia, devono essere effettuati una serie di accertamenti e poi il caso arriverà anche sul tavolo della Procura.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, un gazebo di un ambulante era stato ancorato proprio a una delle colonnine della balaustra. Poi il vento fortissimo di due giorni fa ha fatto il resto: il telone si è gonfiato (una sorta di effetto mongolfiera) e ha strappato l’ancoraggio facendo precipitare anche la colonnina. Fortunatamente il crollo si è verificato in un momento in cui la piazza non era affollata. Subito l’area è stata transennata e sono in corso verifiche da parte della polizia locale per accertare eventuali responsabilità.

L’area di piazza Eleonora era stata data in concessione alla Fondazione Oristano per le giornate della Sartiglia per ospitare gli stand degli ambulanti, bisogna capire se qualcuno aveva dato l’autorizzazione per far ancorare il gazebo al balcone. Poi verrà inviata una segnalazione in Procura dal momento che è stato danneggiato un bene storico. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA