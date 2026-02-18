VaiOnline
Oristano.
19 febbraio 2026 alle 00:47

Crollo dal balcone del Palazzo di Città,  il caso in Procura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’area intorno al Palazzo di Città in piazza Eleonora è ancora transennata. Dopo il crollo della colonnina dalla balaustra del balcone, all’alba del martedì della Sartiglia, devono essere effettuati una serie di accertamenti e poi il caso arriverà anche sul tavolo della Procura.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, un gazebo di un ambulante era stato ancorato proprio a una delle colonnine della balaustra. Poi il vento fortissimo di due giorni fa ha fatto il resto: il telone si è gonfiato (una sorta di effetto mongolfiera) e ha strappato l’ancoraggio facendo precipitare anche la colonnina. Fortunatamente il crollo si è verificato in un momento in cui la piazza non era affollata. Subito l’area è stata transennata e sono in corso verifiche da parte della polizia locale per accertare eventuali responsabilità.

L’area di piazza Eleonora era stata data in concessione alla Fondazione Oristano per le giornate della Sartiglia per ospitare gli stand degli ambulanti, bisogna capire se qualcuno aveva dato l’autorizzazione per far ancorare il gazebo al balcone. Poi verrà inviata una segnalazione in Procura dal momento che è stato danneggiato un bene storico. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 