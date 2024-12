Crollo all’Università, nessun colpevole 

Nessun colpevole per il cedimento di un’ala dell’edificio che ospitava la facoltà di Lingue, nel Polo umanistico di “Sa Duchessa” dell’Ateneo cittadino, avvenuto una sera di ottobre di due anni fa. Ieri pomeriggio, al termine del processo con il rito abbreviato, la giudice del Tribunale, Ermengarda Ferrarese, ha assolto dall’imputazione di crollo e disastro colposo il tecnico Antonio Pillai, dirigente universitario.

La sentenza

Al termine della lunga e complessa inchiesta della Procura, seguita al cedimento dell’ex biblioteca di Geologia, il pm Giangiacomo Pilia aveva archiviato le posizioni di tutti gli indagati e chiesto il rinvio a giudizio solo per il tecnico. Era accusato di non aver fatto una valutazione della sicurezza nel 2012, quando venne installato l’impianto di climatizzazione e trascurando – almeno secondo l’ipotesi della Procura – il fatto che il solaio avesse già presentato problemi. Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ne aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo di reclusione, ma ieri mattina la giudice Ferrarese ha assolto il dirigente, difeso dagli avvocati dagli avvocati Riccardo Fiorelli e Roberto Schioccola, con la formula più ampia: «Perché il fatto non costituisce reato». Il crollo ha dunque delle responsabilità, ma non sono di Pillai che coordinava quel settore.

L’inchiesta

L’indagine sulla tragedia sfiorata la sera del 18 ottobre 2022, quando venne giù una parte della facoltà di Lingue, era scattata subito. Per fortuna nessuno quella sera si fece male: le lezioni erano finite poco prima e, solo per un caso, all’interno dell’edificio collassato non c’erano né studenti né docenti. Per cercare di dare una spiegazione sulle cause del cedimento la Procura aveva affidato una consulenza tecnica all’ingegnere strutturista Cristina Onnis. L’esperta aveva ipotizzato che il cedimento fosse legato ai lavori per la sistemazione dei motori e del nuovo impianto di climatizzazione che, qualche anno prima, era stato piazzato sul tetto dell’ex aula magna.

L’incidente probatorio

Prima di chiudere l’indagine, però, il pubblico ministero aveva anche ottenuto dal Gip, Elisabetta Patrito, un incidente probatorio con un altro perito. Nel frattempo, in ogni caso, erano state archiviate le posizioni del rettore dell’Ateneo, Francesco Mola, e di altre otto persone finite nel registro degli indagati: il direttore generale Aldo Urru; la dirigente del settore Manutenzioni, investimenti e impianti, Antonella Sanna; il tecnico nello stesso ufficio, Agostino Zirulia; il direttore dello stesso settore, Roberto Barreri; i quattro responsabili delle imprese private a cui erano stati affidati i controlli, Alberto Mancosu, Paolo Mancosu, Fabio Vacca e Pier Paolo Cugurra. Archiviata anche la posizione del geometra Bruno Concas, direttore dei lavori eseguiti nel 2012 e nel 2019. Per loro nessuna responsabilità.

Il processo

Concluso l’incidente probatorio, il pm Pilia aveva incriminato il solo Pillai per disastro e crollo colposi, ritenendo che non avesse effettuato una valutazione di sicurezza quando venne installata la nuova climatizzazione. Secondo il perito del Gip, infatti, fu proprio il peso dei motori dell’impianto a determinare il cedimento. Di parere differente i difensori, Fiorelli e Schioccola, che con il proprio consulente avevano addebitato il collasso di quella vecchia ala dell’Ateneo a problemi di natura strutturale. Ieri pomeriggio, dopo una lunga camera di consiglio, la giudice Ferrarese ha chiarito che Pillai non ha responsabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA