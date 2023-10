Crollo al Magistero, sit-in degli studenti un anno dopo 

Ad un anno dal crollo dell'aula magna di Geologia, nel polo di Sa Duchessa a Cagliari, poco è cambiato: le macerie non ci sono più ma la rabbia degli studenti permane. La situazione dell'edilizia universitaria, infatti, continua ad essere un argomento caldo: mancano le aule, gli universitari sono costretti spesso ad accomodarsi sul pavimento per poter seguire le lezioni, gli impianti di condizionamento non sono attivi ovunque.

Da quel 18 ottobre il diritto allo studio «non solo non è progredito ma ha subito ulteriori limitazioni», afferma Francesco Ledda, responsabile dell'associazione studentesca Kitta: «Un anno fa si è sfiorata la tragedia, eppure di progressi strutturali neanche l'ombra e ben poco è stato fatto per gli studenti. Anzi, in quest'anno abbiamo assistito ad un taglio degli sconti sui trasporti e alle conseguenze della mancanza di alloggi. Se si continuerà su questa linea, l'Università di Cagliari finirà per morire: facciamo un appello non solo alle istituzioni universitarie ma anche alla Regione affinché vengano stanziate risorse per scongiurare questa possibilità».

Un episodio che, a dire degli studenti, è stato fatto passare come isolato ma che in realtà è simbolo di una grave carenza strutturale: «L’edilizia universitaria non è in uno stato ottimale. Abbiamo tentato di aprire un tavolo istituzionale per discutere del problema, ma l'Università sembra latitante. Non si lavora alla costruzione di nuovi edifici né alla ristrutturazione di quelli già presenti: bisogna cambiare approccio», dichiarano i rappresentanti di Reset Unica Camilla Puddu e Alessandro Ghinami.

«Dobbiamo concretizzare. La dichiarazione del Rettore dimostra che l'impegno delle istituzioni universitarie c'è ma non basta: è necessario lavorare insieme agli studenti per rinforzare direttamente il diritto allo studio», continua Alessio Arriu di Unicaralis.

Una situazione drammatica che interessa non solo il corpo studentesco ma anche i docenti: «Dovremmo poter svolgere una didattica sicura e funzionale. Servono rimedi immediati ed investimenti sulle strutture universitarie per poter andare avanti», conclude Franciscu Sedda, docente dell'Università.

RIPRODUZIONE RISERVATA