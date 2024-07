Crollo a Scampia, 2 morti e 13 feriti 

NAPOLI . Tragedia a Scampia, periferia di Napoli segnata da traffico di droga e imprese criminali. Un uomo di 29 anni e una donna di 35 sono morti per il cedimento di un ponte-ballatoio al terzo piano della Vela celeste, uno dei palazzoni anni ’60 divenuti simbolo dell’area. Fra i tredici feriti i minorenni sono sette, tra loro due bimbe in prognosi riservata. Due donne sono in condizioni gravi.

La scala fatiscente

L’episodio è delle 23 di lunedì, quando un rumoroso litigio tra nuclei familiari imparentati tra loro ha attirato una quindicina di persone sulla scala metallica, già fatiscente, che collega le due ali del fabbricato. Il cedimento della struttura e il volo dal terzo piano sono stati fatali per Roberto Abbruzzo, morto sul colpo, e Margherita Della Ragione, 35 anni, uccisa da un arresto cardiaco all’arrivo in ospedale. Sette le bimbe ricoverate in codice rosso. Due di loro - 7 e 4 anni - sono in prognosi riservata a causa delle lesioni multiple al cranio, sono quelle che preoccupano di più.

La riqualificazione

Circa ottocento persone sono state evacuate dall’edificio, tra loro trecento minori. Per loro si sono aperte le case di amici e parenti ma anche di scuole e palestre, ma dagli sfollati si è alzata la richiesta di alloggi veri e non di fortuna (magari sfruttando le case requisite alla camorra) e nel pomeriggio è scattata l’occupazione della vicina università. Intanto si attende che le verifiche tecniche restituiscano l'agibilità della struttura. La Vela Celeste è una delle ultime rimaste in piedi a Scampia, dopo l’abbattimento delle altre per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti e cancellare il marchio di “Gomorra” dal quartiere. Appena ad aprile è stato annunciato il piano di rigenerazione urbana del Comune, con 18 milioni proprio per la riqualificazione della Vela Celeste. I primi lavori, effettuati a inizio anno, hanno riguardato seminterrato e piano terra. «Ma non c’è nessuna relazione - assicura il sindaco Gaetano Manfredi - tra le attività in corso e il crollo che è avvenuto a quote alte». Ma gli abitanti sono certi del contrario: «Con quei lavori tremava tutto». Unanime il cordoglio delle istituzioni. Dalla premier Meloni alla presidente dell’Europarlamento Metsola. La Camera dei Deputati ha osserva un minuto di silenzio. La procura di Napoli, intanto, ha aperto una indagine contro ignoti per crollo colposo e omicidio colposo.

