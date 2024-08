Crolli nella vicina chiesa: di nuovo chiusa  la Torre dell’Elefante 

Dalla chiesa di San Giuseppe Calasanzio, a Castello, ieri mattina si sono staccati grossi pezzi di calcinacci e mattoni rossi finiti accanto alla stradina pedonale, accesso ai visitatori della Torre dell’Elefante. Un crollo pericoloso: così dopo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile, il Comune ha dovuto obbligatoriamente chiudere al pubblico il monumento «fino alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza» della facciata della chiesa. E i tempi, visti i precedenti, rischiano di essere lunghi: i lavori infatti dovranno essere svolti da chi gestisce la chiesa, e cioè il Fondo edifici di culto. Per l’assessorato comunale alla Cultura un danno importante non solo per l’immagini turistica della città ma anche economico: nel mese di agosto i visitatori saliti sulla Torre dell’elefante sono stati più di duemila, mentre dall’inizio dell’anno si è a circa 9.500.

Il pericolo

La decisione di chiudere il monumento ai visitatori è stata presa ieri mattina dopo il crollo. Il cedimento è avvenuto proprio dalla parte della chiesa verso la Torre, mettendo a repentaglio la sicurezza dei turisti. «Ora si dovrà effettuare una perizia e verificare cosa abbia causato i cedimenti», fanno sapere dagli uffici dell’assessorato alla Cultura. Poi verranno effettuati i lavori per mettere in sicurezza la facciata della chiesa. Ma non spetterà al Comune eseguirli. Dunque la riapertura del monumento dipenderà da quando verranno effettuati gli interventi e da quanto tempo dureranno. Anche perché il recente precedente non è dei migliori: esattamente un anno fa (era il 12 agosto 2023) c’è stato un distaccamento di calcinacci dalla chiesa di San Giuseppe con la chiusura – per motivi di sicurezza – della Torre dell’Elefante durata ben cinque mesi: la riapertura al pubblico è avvenuta il 20 gennaio.

I numeri

E da quando i visitatori sono potuti salire nuovamente sul monumento, è stato un grande successo con quasi diecimila biglietti staccati in sette mesi, 2050 soltanto nel mese di agosto. Una conferma della potenzialità della Torre dell’Elefante ma anche del patrimonio monumentale gestito dal Comune che quest’anno ha fatto registrare, insieme alla Torre, ben 43.500 visitatori all’Anfiteatro, alla Grotta della Vipera, alla Passeggiata Coperta, alla cripta di Santa Restituita e alla galleria dello Sperone. (m. v.)

