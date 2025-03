Crolli nel costone, chiuso per sicurezza un tratto di via Lussu 

Barriera di contenimento deteriorata e rischio di frane. Da mercoledì, il Comune di Donori ha chiuso al traffico della via Lussu (dall’intersezione con la via Dante fino alle scuole) con inevitabili disagi per le famiglie che devono accompagnare i figli a lezione.

La minoranza in Consiglio comunale parla di «progetto da 400mila euro fallito» e chiede interventi urgenti per mettere in sicurezza la strada e il costone roccioso. «I cittadini – afferma il capogruppo Salvatorangelo Piredda – hanno segnalato ripetutamente il cattivo stato dei tronchi di contenimento, marci e infestati dai tarli. Le piogge e l’umidità hanno accelerato il processo di degrado provocando il cedimento del costone con caduta di pietre e tronchi. C’è un grave problema di sicurezza che richiede una soluzione urgente e definitiva».

Da capire perché a soli cinque anni dalla consegna dei lavori, l’intervento si sia rivelato inadeguato tanto da richiedere altri interventi di contenimento con cemento armato. «Abbiamo bloccato subito quel tratto di strada per una questione di sicurezza – replica il sindaco Maurizio Meloni – a giorni l’impresa verrà a fare un sopralluogo. Si tratta di capire perché quell’intervento non è andato a buon fine. Teniamo conto delle valutazioni dei tecnici». (c. z.)

