Crolli in via Dettori, altre due settimane per i rilievi tecnici 

Lo scorso weekend il blitz dei vandali aveva colpito il cantiere infinito di via Dettori. Durante la notte qualcuno aveva prima distrutto le recinzioni di piazza Aramu e piazzetta Savoia ed era entrato nella zona rossa chiusa dopo i cedimenti di gennaio. Un’azione non solo pericolosa, visti gli scavi ancora aperti diventati oltretutto un’attrazione per i turisti, ma anche misteriosa. Non è chiaro se gli autori siano anche riusciti a introdursi nella abitazioni abbandonate da mesi perché pericolanti. Di sicuro sono riusciti a portare a termine la loro opera perché nessuno ha visto o notato niente. «Qui chiunque fa quello che vuole, tanto non ci sono controlli», era il commento unanime di residenti e commercianti. Solo il lunedì successivo il Comune aveva provveduto a ripristinare la recinzione. Chissà cosa accadrà oggi?

Intanto, sul fronte delle cause dei crolli, il giudice ha concesso ulteriori 15 giorni ai periti di parte per le controdeduzioni alla relazione del consulente tecnico Fausto Mistretta. I rappresentanti dei proprietari degli stabili coinvolti nei cedimenti avrebbero dovuto consegnare i loro elaborati domani.

