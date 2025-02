Crolli in centro storico: «Puc da cambiare» 

Operai comunali in azione a Guspini per transennare le vie Mannu, Dante e via Farina, nel quartiere alle pendici di Monti Mannu, dove dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi si sono verificati crolli e cedimenti delle strutture portanti di alcuni vecchi edifici; anche i vigili del fuoco di Sanluri sono intervenuti per verificare il grado di pericolosità dei ruderi. Ormai da anni in quella parte del paese si susseguono crolli: trattandosi di fabbricati di proprietà privata il Comune non ha alcun potere se non quello di obbligare i proprietari alla messa in sicurezza dell’area e alla demolizione. E fra le cause della situazione ci sarebbe anche la mancata modifica del Puc.

Condizioni proibitive

«I crolli – conferma Filippo Usai, consigliere di maggioranza (Pd) – sono numerosi nel centro storico, dove diverse aree sono interdette. Si tratta di fabbricati datati, per lo più costruiti con lardiri (i tradizionali mattoni in terra cruda): andrebbero ristrutturati, invece si lasciano cadere perché non hanno acquirenti sul mercato. Questo problema è dovuto anche alla mancata approvazione del Puc, che crea una serie di problemi a livello burocratico e normativo: acquistare o ristrutturare con le condizioni attuali in centro storico è sempre più proibitivo e oneroso».Attualmente, davanti a eventuali richieste di ristrutturazione, gli organismi edilizi comunali applicano norme puntuali e severe: i proprietari ne sollecitano di meno prescrittive e vincolanti. «Di fatto – riprende Usai – nel nucleo del paese abbiamo un numero sempre più alto di case sfitte. Quei pochi che decidono di rimanere a Guspini preferiscono acquistare nelle zone periferiche o costruire ex novo».

Disponibilità

Una modifica al Puc permetterebbe di fare con più agio interventi di restauro nel rispetto della salvaguardia a valorizzazione dell’identità urbanistica di Guspini e del suo patrimonio edilizio e urbanistico, nonché il miglioramento della qualità della vita dei singoli nuclei familiari e dell'insieme della cittadinanza che vi abita. «Siamo ancora in attesa che gli atti del nuovo Puc siano posti all'attenzione della commissione Urbanistica e del Consiglio, oltre che di tutta la cittadinanza», sottolinea il capogruppo della minoranza “Impari” Marcello Pistis: «Essendo passato quasi un quarto di secolo dall'approvazione del Puc vigente, le necessità sono pressanti. Da almeno un decennio la minoranza lo richiede. Negli ultimi mesi ci siamo espressi in maniera positiva su alcune iniziative private necessarie allo sviluppo. Si spera che dopo vari rinvii sia la volta buona».

RIPRODUZIONE RISERVATA