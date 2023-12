Crolli in centro e fame di case: è emergenza  

L'emergenza abitativa in città continua, mentre aumenta il numero delle case abbandonate, crollate e in vendita dal centro alla periferia. Nessun angolo della città è risparmiato. I rioni storici di San Pietro e Seuna sono sempre più vuoti, i bellissimi palazzi ottocenteschi e novecenteschi sono ricordi sbiaditi. Nuoro è piena di case vuote e poi ci sono trecento famiglie in attesa di dimora da oltre un decennio. Gli affitti troppo cari e la crisi economica non consentono acquisti. Molti vivono nelle auto o in case occupate e mangiano alla Caritas. Le case comunali crollano, l'ultimo esempio eclatante casa Fadda nel quartiere di Santu Predu, passata da gioiellino ricco di vita a un crollo del soffitto tra termiti e umidità. Sono oltre cinquanta gli immobili comunali che potrebbero essere affidati alle famiglie, ma ci sono anche quelli di Area, che sembrano un miraggio. La casa è un lusso, perfino un piccolo appartamento costruito "in economia". La vera protagonista della città è la povertà, basterebbe guardarsi intorno, da via Chironi costellata di ruderi, a Badu 'e Carros, via Trieste, via Salaris (davanti all'Università), Corso Garibaldi, via Lamarmora, solo per citarne alcune. I commercianti si sforzano nel tener vivo un centro storico martoriato, tra apri e chiudi costanti. (g. pit.)

