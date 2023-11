Crolli, il Comune riapre via Dettori 

Il Comune dà l’ultimatum per la riapertura di via Dettori. L’obiettivo è rendere percorribile il tratto di strada che va piazzetta Dettori a piazza Aramu e consentire così ai proprietari degli immobili con i numeri dispari di accedere alle loro case e alle loro attività commerciali e di ripristinare il collegamento interrotto a gennaio, quando i crolli con al relativa chiusura della strada, avevano di fatto isolato il quartiere Marina. In una lettera partita lunedì 13 novembre e inviata a Enel, Abbanoa e Medea gas, l’amministrazione fissava il termine di due giorni per eventuali osservazioni. Che non sono arrivate. Di contro arriva l’allarme del perito di alcuni inquilini: «Scelta pericolosa»

La lettera

La nota firmata dal dirigente dei Lavori Pubblici Paolo Pani è perentoria e scandisce i tempi dell’intervento. Fa riferimento a precedenti missive “con le quali si comunicava agli enti gestori dei sottoservizi la necessità di riordino dei sottoservizi stessi e si invitavano i gestori a coordinare le successive operazioni di ripristino delle reti di loro competenza, note a oggi prive di riscontro”. Un corto circuito, una beffa che si riflette direttamente su chi da oltre 11 mesi è senza casa o lavoro. Così Pani, dopo aver letto le valutazioni del perito del Tribunale, pressato dai ricorsi degli inquilini, decide che “è urgente procedere alla chiusura del cantiere e alla restituzione del tratto di via Dettori alla cittadinanza e ai proprietari/utilizzatori degli immobili ivi presenti” ed “è risultato necessario consentire il rientro dei residenti in una porzione delle abitazioni a suo tempo evacuate (in particolare gli immobili ai numeri civici tra 27 e 47), a condizione che venga messo in sicurezza l'accesso stradale”.

L’intervento

Il dirigente comunale scarta “la realizzazione dei percorsi provvisori con passerelle che intralcerebbero l'esecuzione dei lavori di riordino e sistemazione dei sottoservizi presenti, consolidamento delle fondazioni e quant'altro eventualmente necessario a ripristinare il normale stato del sito”. L’ingegnere teme che le passerelle, nel caso dovessero essere smontate, costringano residenti e commercianti a lasciare abitazioni e negozi. La soluzione migliore, per il tecnico comunale, è “procedere a lavori di temporanea chiusura degli scavi e chiusura del cantiere, da realizzarsi tramite riempimento degli scavi e realizzazione di un massetto non armato avente la funzione di superficie di calpestio per permettere il passaggio esclusivamente pedonale, riconsegnando seppur in maniera non definitiva il tratto di via alla cittadinanza e ripristinando l’accesso agli immobili. Tale intervento – sottolinea – assume carattere di urgenza”.

Fermi tutti

Pietro Paolo Mossone è l’ingegnere che tutela alcuni inquilini di via Dettori. «Concordiamo sulla necessità di chiusura degli scavi per evitare infiltrazioni di acqua piovana nel terreno di fondazione, fatto che avrebbe conseguenze catastrofiche. Riteniamo, però, non vi siano le condizioni per la riapertura al traffico in sicurezza e per il rientro di nessuno dei residenti ai fabbricati coinvolti». Per Mossone gli smottamenti non sono affatto conclusi e potrebbero generare un disastroso effetto domino. «La stessa relazione peritale ha evidenziato l’inefficacia del sistema di puntellazione del fabbricato ai numeri pari, rispetto ai cedimenti che infatti continuano a incrementare inesorabilmente. Non sussistono le condizioni per un rientro dei proprietari ai numeri dispari della via Dettori, in quanto il sistema di puntellazione del fabbricato pericolante grava sul fabbricato ai numeri dispari. Va da sé che un eventuale collasso di porzioni di fabbricato coinvolgerebbe sia la strada, sia il fabbricato di fronte».

