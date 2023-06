Crolli e sigilli nella sede dell’Arst 

Le piogge intense di qualche giorno fa hanno fatto emergere dei problemi strutturali nella sede Arst di Guspini: alcuni controsoffitti del bagno sono precipitati al suolo e dai vigili del fuoco sono arrivati i sigilli. Interdetta anche l’area della mensa: piove all’interno e alcune infiltrazioni hanno inzuppato anche quei controsoffitti. Gli utenti si trovano ora senza bagno: sono in arrivo quelli chimici che saranno in funzione fino all’avvio dei tanto attesi lavori. L’Arst garantisce di aver stanziato già le somme. Il progetto è pronto. I crolli hanno accelerato l’iter burocratico per individuare chi dovrà effettuare gli interventi.

Problemi noti

La sede di via Matteotti ospita i lavoratori della sezione guspinese dell’azienda ma il pubblico può accedervi per due giorni a settimana: il martedì e giovedì. In chiave di sicurezza l’edificio ha necessità di interventi. A parte i sigilli, dall'esterno è evidente lo stato di degrado. «Non abbiamo alcuna intenzione, in nessuna parte della Sardegna, di mantenere strutture che non siano perfettamente agibili», dichiara il direttore generale dell’Arst Carlo Poledrini: «Sapevamo dei problemi e abbiamo programmato gli interventi». Il manager specifica che l’incolumità dei fruitori resta una «condizione indiscutibile».

I sindacati erano al corrente della situazione: «Siamo intervenuti e sono già in atto le azioni per far fronte al disagio e per il risanamento dei locali. I lavori erano già programmati e ora hanno visto un’accelerata», dicono Caterina Cocco, dalla segreteria della Camera del lavoro per il Medio Campidano, e Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil Sardegna.

I lavori

I bagni chimici sostituivi non sono stati ancora posizionati ma «lo saranno a brevissimo, in maniera provvisoria fino alla fine dei lavori, che partiranno nel giro di qualche settimana», assicura Poledrini. L’importo complessivo dei lavori è 369mila euro: «Non saranno sostituiti solo i controsoffitti ma agiremo per risolvere i problemi nel profondo».

Questi lavori erano già programmati: l’azienda puntava a realizzarli a ridosso dell’estate ma visti i danni provocati dalle ultime piogge è stata data un’accelerata alle procedure, con risorse già recuperate e progetto già pronto. La gara sarà a breve sulla piattaforma Sardegna Cat. «Inoltre interverremo su tutte le quelle situazioni che potrebbero essere, in prospettiva, a rischio di danneggiamento», chiude Poledrini.

RIPRODUZIONE RISERVATA