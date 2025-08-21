Crolli e pericoli, allarme in cimitero 

Benvenuti, si fa per dire, a San Michele, il cimitero più grande della città. Ma fate attenzione ad alcune architetture e cornicioni: potrebbero crollarvi sulla testa. Occhio anche alla pavimentazione di alcune zone, non sono sempre benmesse e potreste inciampare o slogarvi una caviglia. E tenetevi alla larga dalla Loggia di Libeccio: lì il soffitto è venuto già in un paio di punti e l’amministrazione è corsa ai ripari per metterlo in sicurezza. Nella Cagliari che fa i conti con la viabilità caotica in centro, c’è un’altra emergenza sulla quale il Comune è impegnato

«Un malato grave»

«Il cimitero di San Michele è come un malato grave», spiega la vicesindaca e assessora alla innovazione e accessibilità digitale con delega ai Servizi cimiteriali Cristina Mancini. «È da tanto che il cimitero di San Michele non riceveva interventi di manutenzione, abbiamo recuperato altri 450mila», che si aggiungono ai 250mila già stanziati e spesi nei primi sette mesi dell’anno per interventi di manutenzione straordinaria che però non sono certo sufficienti per questo gigante di più di 80 anni che ospita oltre 86mila sepolture. «Andremo in appalto il prossimo mese con un accordo quadro, un sistema che consente di avviare i lavori e di incrementare le risorse man mano che arrivano. Contemporaneamente», dice ancora, «parteciperemo anche a un bando della Regione che scade il 30 settembre, che mette a disposizione proprio risorse per interventi sui cimiteri».

Il quadro

È una questione annosa quella relativa alle condizioni del cimitero di San Michele, in generale di tutti i cimiteri. Ma qui, in alcune aree, il quadro è molto preoccupante. Pesano non solo le condizioni architettoniche critiche di alcune strutture ma anche i comportamenti di alcune persone che vandalizzano i bagni e rubano le cose più impensabili: rubinetti, tubi di scarico, bulloni. Prima di Ferragosto, tra i loculi dietro la chiesa appena riaperta dopo oltre cinque anni grazie a un finanziamento del Comune di oltre 120mila euro, si è staccata una lapide, quando fortunatamente nessuno era presente, e le transenne sono ancora li ad avvertire il pericolo e delimitare l’area.

Il piano

Fin qui l’emergenza, ma il Comune ha una cura per il cimitero di San Michele. «Intanto va avanti il project financing per la realizzazione, speriamo entro la fine dell’anno, del secondo forno crematorio e della sala del commiato», spiega ancora Cristina Mancini. «Poi abbiamo un progetto ben più importante che ha bisogno di 2 milioni di euro per la realizzazione di un ampliamento dei loculi», saranno altri 300, «sulla destra della chiesa, salvaguardando il giardino esistente sul quale si realizzerà anche l’area per la dispersione delle ceneri», allestita a Bonaria (ma ora chiusa). «Si tratta di un progetto più importante dal punto di vista delle risorse per le quali abbiamo però già speranza di reperire», dice ancora la vicesindaca.

Pirri

A settembre partiranno anche i lavori al cimitero di Pirri: per il camposanto di via Murat ci sarà finalmente l’ampliamento atteso da 20 anni. Con un investimento di 3,2 milioni di euro, l’amministrazione realizzerà nuovi loculi e metterà mano a impianti e pavimentazioni, realizzerà un sistema di videosorveglianza e completerà l'opera con la manutenzione dei prospetti e nuovi arredi.

