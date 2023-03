Crolli e buche, i cittadini come vigili 

Sono state oltre duemila le segnalazioni che i monserratini hanno fatto nel 2022 tramite l’app “Monserrato Cittadinanza Attiva” per informare gli uffici comunali competenti della presenza di criticità più o meno rilevanti nelle strade. Grazie a questi reclami sono stati effettuati 600 interventi per la sicurezza stradale. «Circa la metà delle segnalazioni riguarda le buche, il 20% marciapiedi danneggiati, il 15% segnaletica e muri pericolanti, il 10% illuminazione pubblica e 5% pericoli generici», dice il comandante della Polizia locale Massimiliano Zurru.

Le sanzioni

L’app, operativa 24 ore su 24, è stata creata due anni fa e finanziata con i proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, finalizzata alla riduzione del rischio. «Non si sostituisce ai servizi deputati agli interventi di manutenzione stradale», spiega Zurru, «ma è un importante supporto agli uffici e dà la possibilità al cittadino di avere più opzioni di contatto con la Polizia locale, primo avamposto dell'amministrazione comunale per il presidio del territorio». Il servizio si struttura in due fasi, evidenzia il comandante: «A monte c'è il numero verde operativo 24 ore su 24, e poi l’applicazione. L'operatore che riceve la segnalazione, una volta avuta l'autorizzazione all'intervento da parte della Municipale, attiva il pronto intervento che pone in essere tutte quelle azioni necessarie alla riduzione del rischio stradale rappresentato da insidie come transenne, piccole buche, segnaletica danneggiata». Quando la segnalazione non può essere evasa, viene comunque inoltrata agli uffici tecnici che provvedono alla verifica.

Tempo reale

«Con l'app si può documentare la criticità con fotografie geolocalizzate e avere in tempo reale la possibilità di verificare lo stato della segnalazione stessa. Il colore rosso indica richiesta effettuata, il giallo quando viene presa in carico dall'ufficio e verde quando viene fatto l'intervento». L’app è un mezzo che avvicina l’amministrazione ai cittadini, rimarca il sindaco Tomaso Locci: «Rientra negli obiettivi della digitalizzazione dei servizi del Comune. Con il Pnrr ci siamo aggiudicati ulteriori 385.000 euro per sveltire le pratiche. L’app è uno strumento di pronto intervento che fa sì che il cittadino non sia costretto ogni volta ad andare di persona negli uffici. Ringrazio gli abitanti per la solerzia con la quale segnalano le criticità, ma anche un grazie al presidente della commissione Viabilità e sicurezza urbana, Saverio De Roma, e al comandante Zurru che, insieme alla squadra di pronto intervento che opera 24 ore su 24, hanno permesso un’iniziativa come questa, la prima nella Città metropolitana ad entrare in funzione».