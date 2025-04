Crolli dal viadotto, strada chiusa 

Prima alcuni calcinacci, poi pezzi di cemento sono crollati sulla Provinciale all’ingresso di Oristano. Una pericolosissima pioggia di materiale caduta da uno dei cavalcavia all’altezza del santuario del Rimedio ha fatto scattare l’allarme: strada chiusa e il traffico in ingresso dalle Statali 131 e 292 è stato subito deviato. Solo un anno fa il ponte sul Tirso era stato chiuso dalla Provincia per urgenti lavori di manutenzione; sono attesi anche altri lavori ma adesso la priorità è la messa in sicurezza di questo tratto.

L’allarme

La segnalazione è scattata ieri sera, quando alcuni automobilisti hanno rischiato di essere colpiti dalle parti di cemento che stavano precipitando improvvisamente dal viadotto. Momenti di paura, fortunatamente non si sono verificati incidenti ma subito è stato dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno effettuato un accurato sopralluogo e rimosso le parti pericolanti e i calcinacci a rischio crollo. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i tecnici della Provincia. Fino a tarda sera erano in corso i controlli, poi la decisione di bloccare la circolazione nel tratto di strada sotto il cavalcavia per evitare possibili pericoli ai tantissimi automobilisti che transitano ogni giorno per entrare in città. Sono state posizionate alcune transenne mentre la circolazione è stata deviata: i mezzi in arrivo dalla 131 sono stati dirottati verso Donigala e Brabau, così come quelli in arrivo dalla Statale 292.

I disagi

Grossi problemi alla circolazione che ieri sera nella fase degli accertamenti tecnici e dei vari sopralluoghi ha subito importanti rallentamenti, si sono formate lunghe code. La Provincia intanto dovrà occuparsi subito della messa in sicurezza del cavalcavia dopo che circa un anno fa altri interventi di manutenzione erano stati eseguiti sul nuovo ponte, che era stato chiuso al traffico per diverse settimane. Nuovi lavori che erano già nell’agenda dell’Ente di via Carboni come aveva confermato a gennaio l’amministratore straordinario Battista Ghisu a margine dell’incontro con l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu. «I lavori da oltre un milione per la messa in sicurezza del ponte, il rifacimento dell’asfalto e gli interventi per la staticità saranno appaltati entro quest’anno».

