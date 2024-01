Crolli dal viadotto, pericoli in strada 

Calcinacci e frammenti di cemento sono precipitati sulla strada che collega Silì a Fenosu. Un crollo “annunciato”, viste le condizioni generali del viadotto al chilometro 93 della Statale 131, che ha fatto scattare subito l’allarme. Dopo il sopralluogo di vigili del fuoco, polizia locale e Anas ieri la strada Provinciale 57 è stata chiusa al traffico per oltre dieci ore. Ultimati gli interventi per la messa in sicurezza, nella tarda serata la strada è stata riaperta alla circolazione. Sono in corso ulteriori verifiche da parte dei tecnici dell’Anas per valutare la situazione sulla Carlo Felice all’altezza del cavalcavia, dove la circolazione era ripresa su due corsie (in direzione sud) appena un mese fa.Solo due giorni fa intanto la Provincia ha chiuso una delle corsie sul ponte Tirso all’uscita da Oristano.

I cedimenti

I problemi strutturali nel cavalcavia che passa sopra la strada di collegamento fra Fenosu e Silì nelle vicinanze dello stabilimento della Cao sono ben evidenti. I pilastri in diversi punti sono sgretolati, sbucano pezzi di ferro e mostrano tutti i segni del tempo e delle mancate manutenzioni. Qualche cedimento era stato registrato anche in passato, nei giorni scorsi però la situazione di rischio è peggiorata con nuove cadute di calcinacci e, dopo la segnalazione, ieri c'è stato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano. I vigili hanno accertato la pericolosità e, insieme a polizia locale e Provincia, si è deciso di chiudere la carreggiata al traffico. Subito sono stati effettuati gli interventi per la messa in sicurezza dei pilastri e della parte bassa del viadotto.

Le verifiche

Il problema è stato subito segnalato anche all’Anas che ha inviato i propri tecnici per valutare meglio la situazione. Sono in corso accertamenti per stabilire se sia necessaria anche una deviazione sulla 131 all’altezza dello svincolo per Fenosu, al momento però non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Il viadotto è lo stesso che un mese fa era finito sotto i riflettori perché da circa un anno e mezzo in quel tratto della 131 la carreggiata era ridotta a una sola corsia (in direzione Cagliari) per alcune centinaia di metri ma non c’era traccia di lavori in corso. Un restringimento pericoloso per la sicurezza stradale, tanto più la sera, con i segnalatori luminosi fuori uso da tempo. Dopo la segnalazione partita da L’Unione Sarda, l’Anas aveva spiegato che il “blocco” era legato a questioni di sicurezza per possibili criticità del cavalcavia. Poi le prove di carico e la decisione di riaprire entrambe le corsie. Ora il nuovo problema nella strada che passa proprio sotto il cavalcavia.

Ponte Tirso

Il viadotto sulla 131 non è il solo a essere a rischio. Due giorni fa la Provincia ha disposto la chiusura al traffico della corsia destra della Provinciale 54 sul nuovo ponte Tirso in uscita da Oristano. Una decisione dovuta alla necessità di manutenzioni urgenti a causa di un cedimento in corrispondenza di uno dei giunti di dilatazione della struttura del ponte. Dopo il sopralluogo, l’Ente di via Carboni ha affidato i lavori a una ditta specializzata per risolvere le criticità: gli interventi partiranno subito, lo stop alla circolazione dovrebbe durare una ventina di giorni. Nel frattempo sul ponte è stata sistemata la segnaletica con le indicazioni per evitare ulteriori problemi agli automobilisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA